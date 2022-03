Roma, ultime da Trigoria | Le condizioni di Sergio Oliveira

Roma, le ultime da Trigoria: Mourinho continua a preparare la gara contro l’Atalanta di sabato. Due gli assenti al centro sportivo

Da Trigoria arrivano notizie sicuramente positive per quanto riguarda Nicolò Zaniolo: nonostante la frattura al naso rimediata nell’ultimo pallone della gara contro lo Spezia, il fantasista giallorossi si è allenato con il gruppo anche questa mattine e quindi non ci sono dubbi che contro la squadra di Gasperini sarà in campo.

Una buona notizia per lo Special One che ancora non sa ovviamente se mandare in campo dal primo minuto Zaniolo. Si deciderà solamente nelle ore antecedenti a una partita importante, contro una squadra difficile da affrontare, e che sembra ancora tornata in forma dopo la doppia vittoria contro Olympiacos in Europa League e Sampdoria in campionato.

Roma, ancora a parte Sergio Oliveira

Non c’era Felix a Trigoria, castigato dallo Special One dopo una notte in discoteca che è tornato ad allenarsi con la Primavera, e ha lavorato a parte anche Sergio Oliveira: il centrocampista che la Roma ha preso dal Porto nel mercato di gennaio, sta cercando di recuperare dal problema al tallone d’Achille che gli ha fatto saltare la gara di domenica scorsa. Arrivati a questo punto della settimana difficilmente il giocatore sarà disponibile per la gara contro i bergamaschi. Al massimo si potrebbe accomodare in panchina. Vedremo.

In ogni caso Mourinho sembra di nuovo pronto a mandare in campo dal primo minuto Veretout e Cristante che in Liguria hanno formato la coppia centrale in mezzo al campo. Difficile che possa essere lanciato qualche Primavera sin da subito in una gara scorbutica come quella contro i nerazzurri. Meglio affidarsi all’esperienza in queste situazioni.