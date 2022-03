Fari puntati sul calciomercato in entrata in casa Roma. Carlo Ancelotti prepara il blitz che può mandare al tappeto Tiago Pinto.

Sirene spagnole che mettono i bastoni tra le ruote a Tiago Pinto. Nuovo scenario in vista della sessione di calciomercato estiva, Ancelotti prepara il blitz per mettere al tappeto Pinto. Nonostante diversi mesi ci separino dalla sessione ordinari di trattative, giunge un nuovo aggiornamento che guasta i piani giallorossi. La Roma è reduce dalla vittoria conquistata, non senza fatica, sul campo dello Spezia e alle porte c’è un nuovo big match. Sabato pomeriggio allo stadio Olimpico arriva l’Atalanta di Gasperini, che ha tre punti in più ed una gara in meno rispetto ai giallorossi. Solo la vittoria potrebbe alimentare le speranze di rincorsa al quarto posto, attualmente distante sei punti per i ragazzi di Josè Mourinho. Per sognare una Roma che possa competere al vertice sarà necessario un intervento deciso dal fronte acquisti del calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, blitz di Ancelotti | Pinto sorpassato

C’è una nuova pista in Liga che disegna un nuovo scenario in vista di giugno. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Nacional, Carlo Ancelotti sta spingendo per una rivoluzione sulla fascia destra del Real Madrid. Doppio obiettivo fissato in Premier League dal tecnico dei Blancos, tra i due c’è un nome a lungo accostato anche alla Roma. Anche nella sessione estiva dei giallorossi si attende un restyling sulla corsia di destra, col solo Rick Karsdorp al momento sicuro del posto. Non ha convinto Maitland-Niles che, salvo ribaltoni, tornerà all’Arsenal senza troppi rimpianti in estate. Mentre chi interessa a Tiago Pinto è il laterale portoghese del Manchester United, Diogo Dalot. Proprio l’ex Milan è stato scelto da Ancelotti per rinforzare la corsia del Real Madrid, pronto il blitz per mandare al tappeto Tiago Pinto.