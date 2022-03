Calciomercato Roma, Mourinho fa sempre gola | Nuova offerta clamorosa

Nuovo annuncio che scuote il calciomercato in casa Roma. Josè Mourinho fa sempre gola, è pronta la nuova clamorosa offerta per lui.

Una stagione fin qui in chiaroscuro non cambia la caratura internazionale di chi in carriera ha vinto tutto. Parliamo di Josè Mourinho, l’allenatore della Roma continua a far gola a tantissimi club in giro per il mondo. La nuova offerta avrebbe del clamoroso, col ritorno di fiamma all’orizzonte per lo Special One.

Josè Mourinho fa sempre gola, un nuovo scenario potrebbe far tremare gli equilibri in casa Roma. I giallorossi sono reduci dalla vittoria di misura sul campo dello Spezia, tre punti agguantati all’ultimo respiro su calcio di rigore. Questo sabato, allo stadio Olimpico, ci sarà una gara da dentro o fuori per la corsa al piazzamento Champions League. La sfida contro l’Atalanta di Gasperini rappresenta una sorta di ultima spiaggia per i giallorossi, ancora orfani del portoghese in panchina. Josè Mourinho salterà anche la gara contro i bergamaschi per squalifica, ancora una volta a sedere sulla panchina giallorossa sarà il vice Foti.

Calciomercato Roma, Mourinho fa sempre gola | Ritorno di fiamma clamoroso

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Diario’ sarebbe pronta un’offerta clamorosa per Mourinho. A studiare le mosse per un ritorno di fiamma sconvolgente sarebbe il Real Madrid di Florentino Perez. Il proprietario delle “Merengues” non sarebbe per nulla soddisfatto di quanto visto con Carlo Ancelotti in panchina. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo il patron del Real Madrid farebbe carte false per riportare il portoghese sulla panchina dei “Blancos”. Panchina che Mourinho lasciò nel 2014, con la bacheca impreziosita da uno Scudetto, una Coppa di Spagna ed una Supercoppa spagnola. Pesa come un macigno, nel rapporto con la tifoseria spagnola, la mancata conquista della Champions League ecco perchè lo scenario appare in salita. Ma Florentino Perez rimane un grande estimatore del tecnico portoghese e , per una volta, potrebbe decidere di non pensare all’impatto mediatico che la scelta genererebbe. A riportare la notizia in Italia è stato il sito Calciomercato.it .