Roma-Atalanta, arbitra Massa | I precedenti fanno rabbrividire

Il fischietto di Imperia è stato designato come direttore di gara di Roma-Atalanta, in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico

Sabato alle 18 la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta. La sfida è molto importante per la stagione di entrambe le squadre, dato che si tratta di uno scontro diretto. Gli orobici, infatti, sono quinti a 47 punti, mentre la Roma è sesta a 44. In caso di vittoria, i giallorossi aggancerebbero la rivale per blindare il posto in Europa League. Se a trionfare, invece, fosse la Dea, Zapata e compagni allungherebbero le distanze mettendo non un bastone, ma un tronco nelle ruote dei giallorossi.

La partita di andata è stata una delle migliori prestazioni della Roma. I giallorossi, infatti, hanno vinto 4-1 dimostrando di poter surclassare gli avversari. Migliore in campo è stato senza dubbio Tammy Abraham che è stato autore di una doppietta. Gli altri due gol portano la firma di Zaniolo e Smalling. Le speranze sono di rivedere la stessa prestazione anche per questo Roma-Atalanta. Mourinho, però, arriva già con Nicolò ammaccato dalla partita con lo Spezia. Il numero 22, infatti, ha rimediato la frattura del setto nasale ma per fortuna non c’è stato bisogno di operare.

Roma-Atalanta, gara affidata a Massa: ultimi precedenti da incubo

Per la partita l’Aia ha designato l’arbitro che sarà Davide Massa. Il fischietto di Imperia ha già arbitrato la Roma in 22 occasioni, ma gli ultimi 10 precedenti sono tutt’altro che positivi. Solo due vittorie nelle ultime dieci gare, con l’ultimo successo datato 12 maggio 2019 in cui la Roma ha vinto contro la Juve 2-0. Proprio con i bianconeri è il precedente più fresco Roma-Juventus 3-4, con un rigore per fallo di mano di De Ligt non assegnato. Neanche il Var è intervenuto in quell’occasione nonostante il braccio del difensore olandese era molto largo. Da ricordare anche Roma-Cagliari 1-1, con il gol di Kalinic annullato al Var a causa di una scenata di Pisacane.