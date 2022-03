Roma, annuncio social | L’addio è ufficiale

L’attaccante della Roma, tra i preferiti di Mourinho, ha comunicato ufficialmente l’addio: “È stato un onore, penso sia il momento giusto”

A giugno comincia la sessione estiva di calciomercato. Tra qualche mese, ci sarà il via ufficiale alla rifondazione che i Friedkin vogliono attuare nella Roma. In programma, infatti, ci sono diversi movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita. Sicuramente, a Trigoria approderà un regista in grado di gestire i ritmi in mezzo al campo. Mourinho sta chiedendo da tempo un giocatore simile e nelle scorse partite ha dato quei compiti a Henrikh Mkhitaryan. Per quanto riguarda il centrocampo, tentativi di rinforzo erano stati fatti già ad inizio stagione, ma l’obiettivo di mercato ha preferito una rivale.

In uscita, invece, saranno diversi i movimenti. In primis, lasceranno tutti quei giocatori che non si trovano a loro agio con le idee calcistiche di Mourinho. La formazione preferita del tecnico portoghese, infatti, è il 4-2-3-1 e molto probabilmente nella prossima stagione cercherà di tornare ad utilizzarla. La difesa a tre utilizzata in questa stagione è solo una misura d’emergenza. Quella formazione, infatti, come ha spiegato lo stesso Mou, è quella con cui si trovano meglio i giocatori e per questo la sta impiegando.

Roma, Mkhitaryan comunica l’addio: “È stato un onore”

È arrivato in queste ore l’addio ufficiale di Henrikh Mkhitaryan. Come ha scritto in un lungo messaggio sui suoi canali social ufficiali, l’attaccante della Roma non farà più parte della Nazionale armena. Il numero 77 giallorosso lascia, così, la squadra dopo aver comunicato la sua decisione: “È stato un onore giocare per la mia nazione negli ultimi 15 anni. Ancor di più esserne stato il capitano negli ultimi sei“. Mkhitaryan lascia l’Armenia dopo 95 presenze e “duro lavoro, passione e alti e bassi senza precedenti”.