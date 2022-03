Calciomercato Roma, sì alla rivale | Mourinho snobbato

Il centrocampista, obiettivo di calciomercato, ha preferito abbracciare il progetto della rivale e rifiutare la Roma. Lo Special One non basta

Mourinho non basta. In molti pensavano che con l’arrivo del portoghese sulla panchina della Roma le cose sarebbero cambiate. Gioco migliore, risultati positivi e trofei più inclini ad arrivare. Questa prima stagione dello Special One, però, ha dimostrato come José non basti per tutto questo. Dalla prossima stagione, quindi, i Friedkin hanno intenzione di dar vita ad una vera e propria rifondazione. In particolare, ci sarà da aspettarsi dei grandi movimenti di mercato sia in entrata che in uscita.

Da migliorare c’è sicuramente il reparto arretrato. Tiago Pinto si sta muovendo per quello ed ha messo nel mirino diversi nomi, anche se c’è già un preferito. Poi, è molto probabile che a Roma arrivi un centrocampista nella prossima finestra di calciomercato. Un regista dai piedi buoni è ciò che manca alla rosa giallorossa e Mou non ha mai smesso di ripeterlo. Per quanto riguarda la linea mediana è stato svelato un retroscena della scorsa stagione. Un obiettivo di calciomercato avrebbe rifiutato la Roma per accettare il progetto di una rivale.

Calciomercato Roma, niente Mourinho | Preferito un altro progetto

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Teun Koopmeiners centrocampista dell’Atalanta, la scorsa estate era nel mirino della Roma e del Napoli. L’ex mediano dell’AZ Alkmaar, però, ha deciso di accettare la proposta di Gasperini perché i nerazzurri gli garantivano la Champions League. Nonostante questo, Roma e Napoli erano disposte ad offrire di più rispetto alla Dea: 2 milioni contro 1.5 offerti dagli orobici. La garanzia di partecipare al torneo europeo ha avuto un peso maggiore rispetto ai soldi e, soprattutto, rispetto alla possibilità di allenarsi con un grande allenatore come José Mourinho.