Calciomercato Roma, plusvalenza assicurata | Pinto esulta

Tiago Pinto può esultare, ma in realtà tutta la Roma. Il club, infatti, è molto probabile che nella prossima stagione incassi un gruzzolo dalla cessione di uno dei suoi giocatori. Da quando è arrivato Mourinho nella Capitale c’è stata in programma una rifondazione. In questa prima stagione, però, non è andata come tutti si aspettavano e quindi è molto probabile aspettarsi un nuovo tentativo a giugno. Quando si aprirà la finestra estiva di calciomercato, infatti, ci si potrà aspettare grandi movimenti sia in entrata che in uscita dalla Roma.

In entrata gli occhi potrebbero posarsi su quei giocatori che sono in scadenza e potrebbero rivelarsi buoni affari a costo zero. In particolare, Il gm giallorosso ha messo nel mirino un fenomeno. Bisogna ricordare, prima di tutto, che per Mourinho gli incedibili sono veramente pochi e si contano sulle dita di una mano. Tutto il resto della rosa, quindi potrebbe lasciare Trigoria in estate. Con ogni probabilità, la maggior parte dei giocatori che non si trovano bene con il 4-2-3-1 potrebbero lasciare la Capitale. La difesa a tre, infatti, è un sistema di gioco che non entusiasma José. Il tecnico portoghese ha ammesso di averlo adottato perché è la formazione con cui i giocatori sono più a loro agio. Infine, anche la componente caratteriale giocherà un ruolo molto importante.

Calciomercato Roma, Pinto può esultare: plusvalenza assicurata

La Roma può accumulare un tesoretto anche grazie ai giocatori ceduti in prestito in queste stagioni. Oltre a Cengiz Under e Pau Lopez, che hanno maturato le condizioni per essere riscattati dal Marsiglia, ci sono altri giocatori sparsi per l’Europa. Una plusvalenza sicura, però, potrebbe arrivare anche dai giocatori che la Roma ha dato in prestito in Italia. Al Milan, infatti, c’è Alessandro Florenzi che, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha convinto Pioli a riscattarlo. Il prezzo sarebbe di 4.5 milioni di euro, una cifra bassa ma che fa sempre comodo avere in tasca. Tiago Pinto può esultare per l’arrivo di questa plusvalenza assicurata dalla cessione del terzino destro.