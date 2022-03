Calciomercato Roma, scambio due per uno | Monchi inguaia Pinto

Calciomercato Roma, arriva un aggiornamento dai più inatteso dalla Spagna. L’ex giallorosso potrebbe concludere un affare che rasenterebbe il clamoroso. Queste le ultime novità.

Sappiamo tutti bene cosa abbia rappresentato Monchi a Roma, il direttore sportivo arrivato nella Capitale con la fama di essere il più importante e vincente nel suo settore in uno dei momenti più brillanti e fascinosi del recente passato giallorosso. Le alte aspettative sono però state deluse in poco tempo, con una serie di scelte il cui peso si è fatto sentire a lungo.

Basti guardare la rosa giallorossa prima del suo approdo e quella consegnata a Eusebio Di Francesco dopo una vera e propria rivoluzione durata tre mesi, caratterizzati da un modus operandi particolare, per certi versi entusiasmante, ma rivelatosi poi poco felice. In quei frangenti, la Roma si distinse per una massiccia serie di operazioni in entrata, separandosi però al contempo da alcune delle pedine più importanti dello scacchiere di quelle stagioni.

Quale sia stato l’andamento da quel momento in poi lo sappiamo tutti e, forse, una vera e propria rifondazione, basata sull’archiviazione anche dei tanti errori compiuti in passato, non solo dal mago di Siviglia, sta attualizzandosi, seppur a rilento, solo adesso. C’è però una linea sottile che spesso unisce le strade di chi, in un modo o nell’altro, è destinato a rincontrarsi sempre.

Calciomercato Roma, Dest e Lenglet sul piatto: doppia beffa Pinto

Non stiamo però qui parlando di una storia romantica, quanto, piuttosto, di un’operazione che, come detto all’inizio, sarebbe clamorosa ma che, al contempo, avrebbe un’ingerenza non trascurabile anche nei piani di Pinto. Ci riferiamo a quanto riportato in queste ore dal portale spagnolo, ElNacional.Cat.

A detta di quest’ultimo, il Barcellona sarebbe seriamente intenzionato ad acquistare Jules Koundè, difensore centrale del Siviglia che ha nel recente passato catalizzato l’attenzione dei migliori club d’Europa. Stando alla suddetta fonte, il club blaugrana avrebbe proposto i cartellini di Lenglet e Dest per arrivare all’ingaggio del giovane e promettente francese. Entrambi sono considerati non titolarissimi da Xavi e, un’eventuale concretizzazione di questo scenario, permetterebbe al Barca di risolvere due problemi in un’unica mossa.

Monchi ha già dato il proprio benestare, affascinato dalla possibilità di far approdare un giovane promettente come il laterale americano e riabbracciare chi, a Siviglia, aveva dimostrato di poter divenire tra i migliori difensori centrali al mondo, prima di smarrirsi dopo il trasferimento. Sottolineando che il nulla osta finale passa ora a Lopetegui, non convintissimo dello scenario ma intenzionato a cedere Koundé per porre fino al continuo rincorrersi di voci sul suo futuro, evidenziamo come la trattativa causerebbe grattacapi anche alla Roma.

In passato, Pinto aveva seguito proprio Clement, per quanto il suo nome non fosse accostato ai giallorossi già da qualche tempo. Molto più vivido l’interesse invece per Dest, apprezzato da Mourinho e prelevabile a cifre non altissime. A questo punto, aumentano le possibilità dell’operazione in Serie A?