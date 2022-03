Calciomercato Roma, contatti con Pinto | Agenti in città

Il general manager della Roma ha incontrato l’entourage del giocatore che potrebbe diventare il primo acquisto del prossimo calciomercato

Tiago Pinto sta trattando l’arrivo in giallorosso. Il general manager della Roma si sta muovendo già da adesso per completare quello che potrebbe essere il primo acquisto della prossima stagione. A partire da giugno, a Trigoria si assisterà ad una vera e propria rivoluzione con diversi giocatori che partiranno e altri che arriveranno. Tutto questo fa parte del progetto triennale che vede Mourinho come protagonista. Dare allo Special One una rosa di livello permetterebbe alla società di raggiungere gli obiettivi fissati all’inizio della stagione.

In questi giorni Mourinho spera di poter abbracciare a giugno un giocatore che ha definito un “fenomeno”. Mile Svilar, portiere belga in forza al Benfica, è finito nel mirino della Roma che sembra molto vicina a prenderlo. I due si sono incontrati già nel 2017 quando l’estremo difensore, classe ’99, aveva solamente 18 anni. In quell’occasione qualche erroraccio si Svilar era costato la partita ai suoi compagni anche se ci ha pensato lo Special One a tirargli su il morale. A fine gara, infatti, José aveva detto ai microfoni che Mile fosse un ragazzo bestiale e un fenomeno. Forse solo un incoraggiamento, anche se nel turno successivo aveva parato un rigore a Martial.

Calciomercato Roma, nei giorni scorsi gli agenti di Svilar erano in città

Sembra esserci grande interesse da parte dei giallorossi di portare il ragazzo nella Capitale. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, poi, gli agenti di Svilar erano a Roma nei giorni scorsi. Molto probabilmente, l’entourage del giocatore ha incontrato Tiago Pinto per discutere dell’accordo visto che il portiere classe 1999 è in scadenza. Visti i buoni rapporti con la società portoghese, Tiago Pinto non vorrebbe portare via il talentino a zero lasciando l’ex squadra senza niente in mano. Per questo motivo, il gm della Roma starebbe pensando ad un accordo da gentiluomini, con una percentuale sulla futura rivendita.