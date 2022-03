Calciomercato Roma, Juventus insaziabile | Sfida per il colpo a zero

Calciomercato Roma, la Juventus sembra insaziabile e s’inserisce per il colpo a zero. Asta in Serie A anche con l’Inter

La Roma cerca un difensore centrale per la prossima stagione. Questo è un fatto assodato e Tiago Pinto, general manager giallorosso, si muove soprattutto per quei calciatori che si potrebbero svincolare. I possibili colpi a parametro zero però fanno gola a tutti, non solo all’Inter – che da tempo si è inserita nella possibile trattativa – ma anche alla Juventus, almeno stando alle notizie riportate questa mattina da TuttoSport.

Mourinho lo ha chiamato personalmente, invitandolo ad accettare l’offerta della Roma, ma su Ginter del Borussia Monchengladbach, che il prossimo 30 giugno sarà libero, starebbe guardando con interesse anche Cherubini, alla ricerca di un difensore centrale visto che Chiellini non dà più garanzie fisiche, e anche perché Rugani sembra destinato a una partenza alla fine del campionato. Insomma, l’asta in Serie A – e non solo solo – coinvolge anche i bianconeri.

Calciomercato Roma, su Ginter c’è anche il Barcellona

Come anticipato, comunque, ci sarebbe anche il Barcellona sul difensore tedesco che secondo transfermarket ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 24 milioni di euro. E il fatto come detto che non ha un accordo per il prossimo campionato con il suo attuale club, lo piazza sicuramente tra i colpi più importanti che si potrebbero fare il prossimo anno senza mettere mano al portafoglio per il cartellino ma solamente per l’ingaggio.

Non sarà facile per Pinto battere questa concorrenza e su questo non ci piove. Ma il fatto che si sia mosso José Mourinho in prima persona potrebbe essere un punto a favore del general manager portoghese. Chiamato la prossima estate a fare una campagna acquisti importante. Una di quelle che devono per forza di cose alzare il livello tecnico della Roma.