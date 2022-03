Calciomercato Roma, colpo a zero: annuncio e richiesta dell’agente

Calciomercato Roma, parla l’agente del difensore che si libera a parametro zero: l’annuncio che complica il colpo per Pinto

La difesa della Roma nella prossima stagione avrà bisogno di innesti, anche importanti. Non solo un esterno – e i nomi che circolano sotto questo aspetto sono parecchi, da Mazraoui a Dest – ma anche un centrale, di quelli con esperienza, che possa dare tranquillità a Mourinho. Serve eccome un elemento in grado di guidare la retroguardia giallorossa, anche perché lì dietro qualcuno potrebbe partire, con Kumbulla che appare il maggior indiziato.

Si valutano molti profili anche in questo caso. E negli scorsi mesi il nome che è girato parecchio dalle parti di Trigoria è stato quello di Denayer, difensore belga del Lione che va in scadenza di contratto alla fine della stagione. Su di lui Pinto ha fatto qualche sondaggio per capire se ci sono le possibilità di regalarlo allo Special One l’anno prossimo, ma la situazione è complicata, soprattutto dopo le parole dell’agente del classe 1995.

Calciomercato Roma, si complica l’affare Denayer

Ha parlato a The Last Hour l’agente di Denayer, non chiudendo intanto la porta a un possibile rinnovo del giocatore con il club francese, anche se appare difficile adesso trovare un accordo. Ha spiegato, inoltre, che il suo assistito ha “l’ambizione di giocare una finale di Champions League nella sua carriera” complicando con queste parole un possibile arrivo alla Roma, che difficilmente riuscirà a prendersi un posto nella massima competizione europea per il prossimo anno. I punti di distacco sono tanti da chi è dentro i primi quattro posti.

L’affare Denayer in ogni caso potrebbe anche andare in porto in Serie A: come vi abbiamo anticipato anche nelle scorse settimane non solo il Napoli, ma anche la Juventus avrebbero fiutato la possibilità di prendere un difensore sicuramente affidabile senza sganciare un euro. Pinto non è di certo tagliato fuori, ma piazzare il colpo diventa complicato.