Fari puntati sul calciomercato estivo in casa Roma. C’è l’accordo totale che scatena l’effetto domino in Serie A, ecco cosa sta succedendo.

Nuovo scenario che irrompe sul calciomercato estivo in Serie A. E’ stato trovato l’accordo totale, che genera una reazione a catena immediata. Effetto domino che coinvolge anche la Roma, ecco cosa potrebbe accadere in vista di giugno. L’effetto domino scaturito può cambiare tutto in vista della sessione estiva di trattative, maxi intreccio in Serie A.

Sempre meno ore separano la Roma dal big match contro l’Atalanta. Sfida da dentro o fuori nella corsa al quarto posto per i giallorossi, ancora una volta orfani di Josè Mourinho in panchina. Il portoghese sta scontando la squalifica dopo l’ultimo pareggio interno trovato dai giallorossi, ancora una volta siederà il vice Foti sulla panchina della Roma. In attesa della gara delicata c’è un nuovo scenario di mercato alle porte, maxi intreccio in vista in Serie A. Accordo totale ed effetto domino immediato, anche la Roma coinvolta in vista della sessione estiva. Mentre i giallorossi sembrano aver definito il primo colpo a zero, potrebbe concretizzarsi un addio al big a giugno. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Roma, accordo totale | Effetto domino in Serie A

Le strade tra Jordan Veretout e la Roma potrebbero separarsi a giugno. Il centrocampista francese, dalla stagione 2019 in forza ai giallorossi, potrebbe essere il nuovo rinforzo del centrocampo del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli si sono ormai rassegnati a perdere Franck Kessie a zero in vista del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.it l’accordo tra l’ivoriano ed il Barcellona sarebbe totale. Milan che perderà l’ex Atalanta a zero, ma che si sta già muovendo per rimpiazzarlo. Rossoneri che seguono la pista Renato Sanches, ma non solo. Proprio Jordan Veretout è un profilo più volte accostato ai rossoneri, con l’accordo trovato tra Kessiè ed il Barcellona l’effetto domino in Serie A può essere immediato. Il contratto del francese resta in scadenza nel 2023,anche per questo motivo i rossoneri potrebbero tentare da subito l’affondo decisivo.