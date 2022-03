Tiago Pinto brucia tutti, arriva l’accordo per un contratto quinquennale in vista del calciomercato estivo. Pronta la firma per il nuovo colpo della Roma.

Il calciomercato non si ferma mai, lo sa bene Tiago Pinto. Il general manager della Roma si sta muovendo con un anticipo impressionante, prima della sessione di trattative estiva. E’ arrivato l’accordo per un contratto quinquennale, tutto pronto anche per apporre la firma. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’affare.

La Roma tornerà in campo questo pomeriggio, nuovo big match allo stadio Olimpico. Giallorossi attesi dalla sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Orobici in vantaggio di tre punti in classifica e con una partita da recuperare, ultimo appello per i ragazzi di Josè Mourinho in vista della lotta al quarto posto in Serie A. Quarto posto attualmente occupato dalla Juventus, avanti di sei lunghezze rispetto alla Roma. Tra bianconeri e giallorossi c’è l’Atalanta per l’appunto, lo scontro diretto di questo pomeriggio diventa un’occasione da non fallire per i giallorossi. Non solo il terreno da gioco tra le attenzioni societarie, Tiago Pinto si muove con netto anticipo in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, Pinto brucia tutti | Accordo quinquennale e firma

Il general manager dell’area sportiva della Roma ha bruciato le tappe in vista della sessione estiva, tutto pronto per il primo colpo a zero in casa giallorossa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è stato trovato per un contratto quinquennale con il portiere Mile Svilar. Vi avevamo raccontato dell’incontro che c’era stato con il procuratore del giovane classe ’99. Incontro proficuo secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, l’entourage del giovane portiere ha accettato un accordo per cinque anni alla Roma. Il portiere è nato in Belgio, da famiglia di origini serbe e debuttò col Benfica da giovanissimo, nel 2017. Anche Mourinho lo incontrò ai tempi del Manchester United e nonostante un errore che causò la rete degli inglesi spese enormi parole d’elogio per Svilar. Ora sembra tutto fatto per la firma a zero, il giovane portiere prenderà il posto di Fuzato come vice Rui Patricio, rimane un unico nodo da sciogliere per Pinto. Non guastare i rapporti diplomatici col Benfica, rassegnato a perdere il giovane a zero, in tal senso potrebbe essere inserito un indennizzo o una clausola sulla futura rivendita.