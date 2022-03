Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani | La scelta su Zaniolo

Roma-Atalanta, ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi. La scelta di Mourinho su Zaniolo. Le ultime

Una gara difficile contro un’Atalanta che è in ripresa e che dopo aver superato il turno in Europa League ha distrutto la Sampdoria. Ma la Roma viene dalla meritata e sofferta vittoria contro lo Spezia, che ha regalato a Mourinho – ancora in tribuna per via della squalifica – un po’ di tranquillità per lavorare al meglio durante la settimana.

E ha tirato anche un sospiro di sollievo, lo Special One, quando ha capito di poter contare su Nicolò Zaniolo che nonostante il colpo subito al naso che gli ha procurato anche una leggera frattura. scenderà in campo dal primo minuto contro la banda di Gasperini. Ormai la decisione è stata presa. In una gara come questa si deve per forza mandare in campo il miglior undici possibile.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani

Difesa a tre ancora per lo Special One: con Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Rui Patricio. Karsdorp e Vina favoriti su Maitland-Niles e Zalewski sugli esterni, mentre in mezzo al campo giocheranno Cristante e Mkhitaryan: bocciatura per Veretout, mentre Sergio Oliveira, non al meglio, si accomoderà in panchina. Alle spalle di Zaniolo e ovviamente di Tammy Abraham, ci sarà spazio per il capitano Lorenzo Pellegrini. Questo l’undici scelto dalla Gazzetta dello Sport.

Gli uomini sono identici anche per il Corriere dello Sport, ma c’è una differenza tattica: se il quotidiano rosa schiera in campo i giallorossi con un 3-4-1-2, il giornale diretto da Zazzaroni opta invece per un 3-5-2 dove Pellegrini dovrebbe agire come interno di centrocampo. Anche in questo caso Zaniolo in campo dal primo minuto e anche in questo caso panchina per il francese.

Gasperini invece, nonostante li abbia convocati nonostante le condizioni fisiche non ottimali, dovrebbe mandare comunque in panchina sia Malinovskyi che Muriel. Dall’inizio Koopmeiners (che è stato un obiettivo della Roma sul mercato) alle spalle di Pasalic e Boga.

Infine la gara di questo pomeriggio all’Olimpico sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn.