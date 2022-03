Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza | Tentativo dalla Premier

Tante le valutazioni in corso in questo periodo in casa Roma in vista del calciomercato estivo. Un obiettivo piace ora anche in Inghilterra.

Al termine della stagione manca ancora molto, ma le manovre per cominciare a costruire le rose del prossimo anno sono già cominciate. La Roma naturalmente non fa eccezione e, come previsto dal percorso triennale avviato l’estate scorsa con l’arrivo di José Mourinho, l’obiettivo della prossima sessione è rinforzare ulteriormente la rosa. Le novità potrebbero essere diverse, anche se le mosse della Roma durante il prossimo calciomercato saranno in parte determinate anche dal finale della stagione in corso.

Sono diversi, infatti, i calciatori dell’attuale rosa che non sono ancora sicuri di aver guadagnato la riconferma. Per questo un finale di stagione in crescita potrebbe essere importante anche in chiave mercato. Gli obiettivi stagionali, d’altra parte, sono ancora alla portata: la corsa all’Europa rimane apertissima, mentre la Conference League riprenderà il proprio cammino giovedì prossimo, quando la Roma sfiderà il Vitesse nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Roma, occhio al West Ham | Ritorno in Premier possibile

Insomma, il futuro della Roma, tanto nella stagione in corso che in sede di mercato, è tutto da scrivere. Certamente il General Manager Tiago Pinto è già da tempo al lavoro per cercare di individuare una serie di possibili obiettivi per la prossima sessione. Come detto, Mourinho attende interventi capaci di rinforzare la rosa in maniera significativa. Per farlo servirà grande tempismo, oltre magari alla capacità di cogliere le occasioni che il calciomercato può presentare. Tanti i nomi appuntati sul taccuino del dirigente portoghese, deciso a regalare al tecnico innesti di livello.

Tra loro, come vi avevamo segnalato recentemente, rientra anche Gerard Deulofeu. L’attaccante dell’Udinese, protagonista fin qui di un’eccellente stagione in bianconero, è finito nel mirino di Pinto, che sarebbe felice di portarlo nella Capitale. Sull’ex Milan, però, l’attenzione cresce. E così oltre all’interessamento del Napoli, fichajes.com segnala oggi anche quello del West Ham. Una concorrente da non sottovalutare, anche alla luce delle passate esperienze del giocatore in Premier League. Insomma, la corsa per arrivare all’attaccante dell’Udinese sembra incendiarsi: tra Italia ed Inghilterra, la concorrenza non manca.