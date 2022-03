Nuovo ribaltone in vista del calciomercato estivo in casa Roma. All’orizzonte il cambio di panchina che rimescola le carte, torna in vendita.

La Roma è reduce dalla determinante vittoria interna contro l’Atalanta. Tre punti vitali per la rincorsa al quarto posto in Serie A, ancora distante sei lunghezze. In vista del calciomercato estivo c’è uno scenario da aggiornare, il cambio in panchina in arrivo rimescola le carte. Ora il calciatore può tornare con prepotenza sulla lista delle prossime cessioni.

La Roma è reduce da due vittorie di misura decisamente importanti. La trasferta di Spezia, con i tre punti agguantati all’ultimo respiro, e la prova matura di ieri pomeriggio che ha permesso di strappare tre punti all’Atalanta. Giallorossi che possono tornare a sperare per la corsa al quarto posto, nonostante la Juventus non accenna a frenare la sua corsa. Bianconeri ancora a + 6 in classifica, ma le speranze di rincorsa sono ancora intatte tra le fila giallorosse. In attesa di tornare in campo, stavolta per l’andata degli ottavi di finale della Conference League, c’è un nuovo scenario in vista del calciomercato estivo dei giallorossi.

Calciomercato Roma, cambio di panchina alle porte | Torna in vendita

C’è una panchina pronta al nuovo cambio di guida tecnica in Premier League, parliamo di quella del Manchester United. Secondo quanto riportato dal sito The Atletic i Red Devils stanno lavorando da settimane al post Ralf Rangnick. Il tedesco è seduto sulla panchina dello United con un contratto che terminerà alla fine di questa stagione, per poi diventare collaboratore dello staff tecnico per altri due anni. Sono due le piste caldissime per la panchina dei Red Devils, quello di Mauricio Pochettino e quello dell’olandese Erik ten Hag. In casa Man Utd ci sono anche dverse piste di calciomercato in uscita da seguire, una porta direttamente a guardare in casa Roma. Parliamo del terzino portoghese ex Milan, Diogo Dalot, finito in panchina anche nel derby perso per 4-1 in casa del Manchester City. Il cambio panchina imminente potrebbe rilanciarlo con decisione sul calciomercato in uscita da casa Manchester United, Tiago Pinto potrebbe tornare a pescare senza esitazioni dalla Premier League.