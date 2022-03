Nuova conferma in vista del calciomercato estivo in casa Roma. C’è un intreccio col Milan alle porte, Pinto è pronto al nuovo assalto.

Nonostante i diversi mesi che ci separano dal calciomercato estivo giunge una nuova conferma in casa giallorossa. La Roma è reduce dalla convincente vittoria contro l’Atalanta, che ha rilanciato le speranze in chiave corsa al quarto posto. In attesa di tornare in campo, per l’andata dell’ottavo di finale in Conference League, arriva l’ennesima conferma di un nuovo assalto da parte di Tiago Pinto.

Ennesima conferma in vista del calciomercato estivo in casa Roma. C’è un grande intreccio alle porte in Serie A, che coinvolge direttamente il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri impegnati nella lotte al vertice del campionato italiano, tra pochi minuti in campo contro il Napoli. Roma che sgomita nella lotta al quarto posto in Serie A, giallorossi rinfrancati dalla vittoria conquistata ieri pomeriggio. L’1-0 a firma Tammy Abraham con cui la Roma ha liquidato l’Atalanta ha rilanciato le ambizioni della squadra in vista dei prossimi probanti impegni. La distanza in classifica tra Milan e Roma non conta in sede di calciomercato, ecco il possibile intreccio con i rossoneri all’orizzonte.

Calciomercato Roma, Pinto torna all’assalto | Intreccio col Milan

A riportare la notizia è stato il sito inglese Football.London che ha rilanciato il nuovo assalto estivo in casa Roma. I giallorossi a distanza di dodici mesi esatti sono pronti a tornare a bussare alla porta dell’Arsenal per Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero fu a lungo la prima operazione di calciomercato in entrata attesa lo scorso anno. In quell’occasione ci fu un ribaltone improvviso, che lo portò a firmare il prolungamento contrattuale con i Gunners. Ora, secondo il portale inglese, l’Arsenal sarebbe pronta a cederlo nella prossima sessione di calciomercato, il club londinese starebbbe già lavorando alle alternative nel ruolo.

I Gunners si sono iscritti alla corsa per assicurarsi le prestazioni di Franck Kessiè, a giugno libero a zero dal Milan. Il centrocampista ivoriano sembra sempre più vicino al Barcellona, a questo punto gli inglesi stanno lavorando per ingaggiare Frankie De Jong proprio dal club catalano. Sullo sfondo rimane Tiago Pinto, pronto a strappare l’atteso sì per regalare – con dodici mesi di ritardo- Granit Xhaka a Josè Mourinho.