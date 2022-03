Nuovo scenario da registrare in vista del calciomercato estivo in casa Roma. La Juve non molla, nuova strategia per arrivare a Zaniolo.

Nicolò Zaniolo è stato protagonista anche nella gara di ieri contro l’Atalanta. Il numero 22 ha servito l’assist decisivo per il gol vittoria di Tammy Abraham, tandem decisivo anche nella sfida d’andata contro i bergamaschi. Mentre i giallorossi si godono il momento positivo, c’è un nuovo scenario di calciomercato all’orizzonte, la Juve non ha alcuna intenzione di mollare.

Ennesima gara convincente per Nicolò Zaniolo, sotto gli occhi del commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. Fondamentale l’assistenza fornita dal numero 22 a Tammy Abraham, l’attaccante inglese è stato glaciale sotto porta freddando Musso e garantendo altri tre punti pesanti alla Roma. Tandem offensivo che convince sempre di più i tifosi, giallorossi attesi dal ritorno in campo in Conference League. Giovedì, nel tardo pomeriggio, la sfida d’andata degli ottavi di finale in casa del Vitesse. Nel frattempo c’è un nuovo scenario di mercato da registrare, una nuova pista per la Juventus in vista della sessione estiva.

Calciomercato Roma, la Juve non molla | Maxi scambio per Zaniolo

La Juventus non sembra avere intenzione di mollare la pista Zaniolo in vista del calciomercato estivo. La società bianconera dista sei punti in classifica dalla Roma, attualmente gli uomini allenati da Massimiliano Allegri occupano la quarta posizione in Serie A. Ultimo posto disponibile per la qualificazione in Champions League, obiettivo decisamente proibitivo ma non impossibile per i giallorossi. Juventus regina del calciomercato invernale, scenario che nei sogni di Allegri potrebbe riproporsi nella sessione estiva. Ed i bianconeri continuano a cullare il sogno Zaniolo, stavolta c’è una nuova strategia da riportare. Secondo quanto scritto dal sito SerieBnews.com i bianconeri starebbero pensando di mettere due baby gioielli sul piatto per un maxi scambio. Sono due i nomi spendibili come pedine di scambio, uniti ad un conguaglio economico che possa sfiorare i 50 milioni du euro. Parliamo di Nicolò Fagioli e Matias Soule, il primo centrocampista 21enne in prestito alla Cremonese mentre il secondo è un calciatore di 18 anni attualmente in forza alla formazione Under 23 bianconera. Una nuova pista in vista della sessione estiva di calciomercato, la Juve non vuole mollare per Zaniolo.