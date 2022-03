Calciomercato Roma, testa a testa con il Milan | Affare da 15 milioni

Una sfida di calciomercato tra Roma e Milan si profila all’orizzonte: i due club lottano per un affare da 15 milioni di euro.

Nonostante la stagione in corso sia ancora lunga, idee e mosse di calciomercato sono in vista della sessione estiva sono già in movimento. Anche in casa Roma la pianificazione delle strategie per la prossima stagione è cominciata da tempo. D’altra parte presentarsi all’apertura della finestra di trasferimenti con le idee chiare, e magari con qualche canale già aperto con i vari interlocutori, può risultare decisivo per il buon esito delle trattative. La scorsa sessione invernale, da questo punto di vista, è un esempio importante.

Il lavoro svolto nelle settimane precedenti all’apertura del calciomercato ha consentito al General Manager giallorosso Tiago Pinto di chiudere nel giro di pochi giorni due affari in entrata, rispondendo alle indicazioni che Mourinho gli aveva fornito. E’ chiaro quindi che, mentre la squadra rimane concentrata sugli impegni che si troverà ad affrontare nel finale di stagione, Pinto e la dirigenza siano già attivi nel programmare la Roma del futuro. Con un obiettivo chiaro: renderla sempre più forte.

Calciomercato Roma, c’è anche il Milan | Ecco il prezzo

Anche perché la prossima sessione di calciomercato si preannuncia particolarmente ricca di operazioni, in casa giallorossa. La rosa potrebbe andare incontro a una profonda trasformazione e sono diversi i calciatori attualmente in organico non ancora certi di una riconferma a Trigoria. Insomma, il finale di stagione sarà decisivo, ma Pinto si guarda intorno con attenzione alla ricerca di possibili obiettivi da portare nella Capitale in estate.

Tra loro rientra a pieno titolo anche Saša Kalajdžić, ventiquattrenne attaccante dello Stoccarda. Austriaco di origini serbe, Kalajdžić piace molto a Mourinho anche per via delle sue caratteristiche fisiche imponenti. Due metri d’altezza per un attaccante mancino che, per struttura fisica, non ha simili nella rosa giallorossa. Sul gigante austriaco, però, non ci sarebbe soltanto la Roma. Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito delle attenzioni che la Premier League sta dedicando a Kalajdžić, cui ora si sommano anche quelle del Milan. Secondo todofichajes anche i rossoneri sarebbero sulle sue tracce e potrebbero fare un tentativo in estate. Il prezzo? Kalajdžić potrebbe lasciare lo Stoccarda per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.