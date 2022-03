Roma, scia luminosa in cielo | Mistero risolto, il VIDEO fa il giro dei social

Durante la sfida con l’Atalanta, nel cielo sopra lo Stadio Olimpico, è stata avvistata una scia luminosa da alcuni tifosi della Roma

Ieri sera la Roma è uscita vincitrice dallo Stadio Olimpico dove ha battuto l’Atalanta 1-0. Una rete di Tammy Abraham ha permesso ai giallorossi di conquistare i tre punti e accorciare le distanze sulla Dea. Ad oggi, gli uomini di Gasperini sono quinti a 47 punti, come la Roma. Ciò che tiene in un virtuale vantaggio i bergamaschi, però, è il fatto che fino ad ora hanno disputato una partita in meno. In caso arrivasse una vittoria nella gara da recuperare, i punti di vantaggio tornerebbero a tre.

Nonostante questo, la bella prestazione non è stata inutile perché, in caso di pareggio o sconfitta, la Roma tiene i nerazzurri a portata di mano. Quella messa in campo da Abraham e compagni è stata una delle prove migliori della stagione, bissando il successo dell’andata. Ad aver affascinato i tifosi della Roma, però, non sono state solo le giocate in campo, ma anche un avvenimento di fine partita. I presenti allo Stadio Olimpico, infatti, sono rimasti per qualche attimo affascinati e con il naso all’insù.

Roma, un bolide passa sopra l’Olimpico

Intorno alle 20 circa di ieri sera, la maggior parte de tifosi hanno visto passare una scia luminosa sopra le loro teste. Uno spettacolo magnifico per i presenti che, però, si sono anche chiesti di cosa si trattasse. Quello che ha illuminato la vittoria della Roma sull’Atalanta è stato un bolide, ossia una meteora caratterizzata da un’elevata luminosità che è riuscita a penetrare nella medio-alta atmosfera. Uno spettacolo veramente affascinante, quello avvenuto ieri sera che ha illuminato ancor di più ciò che Zaniolo e compagni sono riusciti a fare in campo.