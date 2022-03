Calciomercato Roma, svolta Zaniolo | La Juventus cambia strategia

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: secondo TuttoSport la Juventus avrebbe cambiato strategia. Cherubini starebbe seguendo un’altra pista

Le cose nel calciomercato possono cambiare anche in maniera veloce. Di esempi la storia delle trattative ne è pieno. E potrebbe succedere anche in questo caso, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport. Che non solo mette la Roma come una delle candidate – in caso di mancato rinnovo con la Juventus – per aggiudicarsi le prestazioni di Dybala, ma che svela che la società bianconera potrebbe cambiare gli obiettivi.

La cosa certa è che la Juventus ha messo da un poco di tempo Nicolò Zaniolo nel mirino. Ma non è il solo secondo il quotidiano torinese che valuta anche altre piste che potrebbero di fatto allontanare i torinesi dall’attaccante giallorosso. In caso di mancato accordo con la Joya – l’incontro quello decisivo è fissato per giovedì – si potrebbe anche pensare a Raspadori del Sassuolo, abbandonando (forse) Zaniolo.

Calciomercato Roma, la Juventus cambia strategia

Il talentino del Sassuolo campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini a quanto pare convince Allegri e anche la dirigenza della Juventus. Il profilo è monitorato di continuo e allora la società bianconera potrebbe cambiare strategia, mollando la presa nei confronti dell’attaccante giallorosso. Sarebbe sicuramente importante per Pinto avere la certezza che una potenziale acquirente si potrebbe defilare, anche perché Zaniolo non è certamente in vendita, ma ogni offerta verrebbe valutata con calma dalla Roma.

Senza dubbio però fino a questo momento la Juve è quella che si è mossa in maniera decisa per Zaniolo e che ha valutato attentamente la possibilità di prendere il giallorosso alla fine della stagione. Ma tutto – o quasi – dipende anche dalla situazione Dybala. Con un accordo la pista si potrebbe del tutto raffreddare anche perché a quanto pare Cherubini starebbe cercando un accordo con l’Atletico Madrid per il riscatto di Morata. I posti quindi sarebbero veramente pochi lì davanti.