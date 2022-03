Fari puntati sul calciomercato estivo in casa Roma. Alle porte un triangolo assurdo, la responsabilità è di Gleison Bremer, difensore del Torino.

Nuovo scenario che irrompe in vista della sessione estiva di calciomercato. Roma direttamente coinvolta in un triangolo inaudito, protagonista il brasiliano Gleison Bremer, difensore centrale del Torino che fa gola a molte squadre in vista del mercato estivo. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

La Roma è reduce da tre punti fondamentali in campionato, strappati come all’andata all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Vittoria nel segno, ancora una volta, di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è stato decisivo anche nello scontro diretto per la lotta al quarto posto, ora testa all’andata degli ottavi di finale di Conference League. Non solo il rettangolo verde però occupa le cronache intorno alla squadra giallorossa, si lavora con largo anticipo anche alla sessione estiva di calciomercato. C’è un nuovo scenario che coinvolge direttamente Roma e Torino, al centro dell’assurdo triangolo di mercato c’è il difensore brasiliano, Gleison Bremer.

Calciomercato Roma, è colpa di Bremer | Triangolo inaudito

Il difensore brasiliano, protagonista fin qui dell’ennesima stagione positiva, è al centro di moltissime voci di mercato. Tanti i top club che risultano sulle sue tracce, non solo in Serie A. In tal senso c’è un ribaltone da registrare però in Bundesliga, un top club sembra defilarsi per la corsa al centrale del Torino. Secondo quanto riportato dalla “Bild” il Bayern Monaco non è più convinto di preparare l’assalto estivo a Bremer, per un doppio fattore. Da un lato non convince pienamente per il livello che vorrebbero i dirigenti del club tedesco, dall’altro le commissioni per la chiusura dell’affare brucerebbero circa 1 milione di euro a bilancio. Ecco perchè, secondo il tabloid tedesco, il Bayern avrebbe virato con decisione su uno degli obiettivi della Roma. Parliamo di Matthias Ginter, recentemente accostato ai colori giallorossi, secondo la “Bild” le possibilità che il 28enne in forza al Borussia Moncheglabach si trasferisca al club bavarese sono “significativamente aumentate”. In un colpo solo il Bayern potrebbe sbarazzarsi della concorrenza dell’Inter e della Roma. Alle porte c’è un triangolo di mercato inaudito.