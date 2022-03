Calciomercato Roma, svolta Mourinho: il tecnico ha chiesto un rinforzo per la prossima stagione. Si riapre la pista

Sembrava una pista chiusa dopo l’arrivo, a quelle latitudini, del nuovo allenatore che almeno all’inizio gli aveva dato spazio stravolgendo quelle che erano le indicazioni che arrivavano all’inizio della stagione. Con il passare del tempo però le cose dentro il Manchester United sono cambiate. E allora Mourinho è tornato alla carica, facendo una precisa richiesta a Tiago Pinto.

Tenendo presente inoltre il fatto che sugli esterni, nonostante l’arrivo di Maitland-Niles, la Roma continua ad avere problemi – nemmeno Vina convince più di tanto tant’è che lo Special One ha deciso di mandare in campo Zalewski dal primo minuto anche contro l’Atalanta – l’obiettivo della Roma è quello di prendere un elemento in grado di soddisfare Mou: è la scelta è caduta su Diogo Dalot dello United.

Calciomercato Roma, la richiesta di Mou

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’esterno ex Milan adesso in Premier League viaggia verso la Roma, svelando che è proprio una richiesta di Mou. Già nei mesi scorsi il nome dell’esterno girava con insistenza dalle parti di Trigoria, poi la pista si era raffreddata perché Rangnick aveva deciso di mandarlo in campo con una certa continuità chiudendo le porte in faccia a un possibile addio nel mese di gennaio.

Ma questo non preclude a quanto pare una partenza in estate: con Pinto pronto a tentare l’assalto anche per via del contratto che il portoghese classe ’99 ha con i Red Devils che scade nel 2023 e che potrebbe far decisamente abbassare le pretese del club di Manchester. Appare scontato, in questo modo, un ritorno all’Arsenal del terzino inglese che è arrivato in giallorosso a gennaio. Mentre, come spiegato anche ieri, davanti a una richiesta ritenuta congrua anche Vina potrebbe partire. Rivoluzione sugli esterni, insomma.