Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: via libera all’ingaggio top. Ecco la decisione dei Friedkin su spinta di José Mourinho

Domani toccherà le 100 presenze con la maglia della Roma Nicolò Zaniolo: un avventura con la maglia giallorossa iniziata nel settembre del 2018 con il debutto contro il Real Madrid. Da quel momento in poi 18 gol e tredici assist. E anche tanta sfortuna con due interventi alle ginocchia che hanno anche fatto pensare al peggio per qualche tempo.

Il periodo nero però è alle spalle, e se domenica contro l’Udinese probabilmente partirà dalla panchina – l’obiettivo è quello di essere presente al derby contro la Lazio ed è diffidato – i tifosi della Roma sperano di vederlo in campo con la maglia giallorossa ancora per molto tempo. Secondo Leggo in edicola questa mattina, i Friedkin si sarebbero convinti all’operazione rinnovo, spinti anche da Mourinho, dando il via libera all’ingaggio top.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: le cifre

Potrebbero anche non bastare, scrive il quotidiano gratuito, i 4,5 milioni di euro più bonus che la società giallorossa potrebbe mettere sul piatto per allungare l’accordo con il giocatore che scade il 30 giugno del 2024. Si passerebbe comunque dai 2,5 di ora a quasi 5 bonus compresi. Un gioco al raddoppio dei Friedkin che non vogliono perdere quell’elemento in grado con una giocata di decidere le partite. La dimostrazione – che poi non è servita – sta pure nella gara contro il Genoa all’Olimpico decisa da un colpo di Nicolò. Una rete bella, annullata però per un fallo di Abraham all’alba dell’azione. Ma è quella giocata che se mai ancora ce ne fosse bisogno sottolinea le qualità di Zaniolo.

Non si conoscono ancora i tempi dell’incontro che comunque ci sarà. E, come detto, l’offerta potrebbe anche non bastare. La Juve rimane alla finestra pronta a strappare Zaniolo alla Roma. Ma un passo avanti è stato fatto. Decisamente.