Calciomercato Roma, cessione obbligata | Pinto fiuta il colpo 

Tiago Pinto al lavoro per costruire la Roma della prossima stagione. E arrivano importanti novità su un obiettivo di calciomercato.

La strategia di Dan e Ryan Friedkin per la Roma è chiara: i proprietari statunitensi, arrivati alla guida del club nell’estate 2020, hanno ambizioni importanti e puntano a riportare la squadra giallorossa a competere ai più alti livelli del calcio italiano ed internazionale. Un percorso non semplice, reso ancor più impervio dalle difficoltà economiche che la crisi pandemica ha imposto al mondo del calcio. Eppure i Friedkin non hanno mai cambiato obiettivo.

L’idea è di costruire nel tempo una squadra sempre più forte. Non attraverso una campagna acqusiti faraonica che realizzi un instant team per puntare subito al vertice, ma attraverso un percorso di crescita costante che riguardi tutti gli aspetti societari. La Roma, in altre parole, dovrà crescere non soltanto in campo, con una rosa sempre più competitiva, ma anche dal punto di vista economico. E’ questo, infatti, l’unico modo per garantire che la squadra possa stabilmente rimanere competitiva ad alti livelli.

Calciomercato Roma, cessione in vista | Pinto prepara l’affondo

Per farlo, i Friedkin hanno puntato con decisione sulle figure di José Mourinho e Tiago Pinto. Il primo chiamato a portare la sua esperienza e la sua mentalità vincente al servizio della squadra, il secondo tenuto a consegnare all’allenatore una rosa sempre più forte. In questo senso il lavoro dei due portoghesi è cominciato in estate e vedrà nella prossima sessione di calciomercato un appuntamento cruciale per portare avanti il piano di rafforzamento dell’organico.

Diversi, in questo senso, i nomi su cui Pinto sta lavorando. Il General Manager sa che potrà contare su un importante tesoretto derivante dalle cessioni di alcuni esuberi e intende reinvestire al meglio i proventi del mercato in uscita. Uno dei nomi ripetutamente accostati alla Roma è quello di Goncalo Guedes, forte laterale del Valencia già trattato durante la scorsa sessione invernale. Secondo elgoldigital.com, il club spagnolo potrebbe trovarsi costretto a sacrificare Guedes la prossima estate: l’obiettivo del Valencia è riscattare Bryan Gil dal Tottenham e per farlo i “Pipistrelli” dovranno necessariamente monetizzare attraverso un addio importante. Una spinta in più per Pinto, che sarebbe entusiasta di regalare a Mourinho un calciatore talentuoso come Guedes.