Calciomercato Roma, fissata la data | Firma con lo sconto

Il general manager dell’area sportiva della Roma è vicino a chiudere un altro affare da concretizzare nel prossimo calciomercato

Domenica alle 18 la Roma affronta l’Udinese in trasferta. I giallorossi arrivano alla gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A dopo la vittoria di misura sul Vitesse. Il trionfo in Europa Conference League è stato possibile grazie alla rete di Sergio Oliveira. L’ex Porto ha calciato in porta l’unica grande occasione della gara, segnando il gol vittoria dell’1-0. La partita in sé è stata molto difficile, anche a causa delle condizioni del campo di gioco, che definire pessime è un eufemismo.

Il primo tempo contro gli olandesi, però, ha mostrato alcuni limiti della rosa a disposizione di José Mourinho. In particolare, i tre calciatori che sono stati sostituiti durante l’intervallo sono quelli che hanno giocato peggio di tutti. Nei nostri voti per la prestazione, infatti, sono stati loro le tre grandi insufficienze della serata. Considerate queste lacune, quindi, Tiago Pinto dovrà muoversi bene sul mercato per dare allo Special One i giocatori adatti alle sue esigenze. Per trarre il meglio dal calciomercato, poi, la Roma dovrà cercare di fare cassa vedendo in primis quei giocatori che sono già lontani da Trigoria.

Calciomercato Roma, contatti in corso per la cessione di Florenzi al Milan

Uno di questi è Alessandro Florenzi. Il terzino destro, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Paris Saint-Germain, è da tempo fuori dai piani della Roma. Adesso, l’esterno classe ’91 veste la maglia del Milan dove è approdato in prestito. Nell’affare è stata inserita una clausola sul diritto di acquisto che ammonta a 4.5 milioni di euro. Viste le prestazioni di Florenzi, secondo Nicolò Schira, il Milan sta pensando di riscattarlo e per questo sono incorso dei contatti. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro per chiudere l’affare con i rossoneri che chiedono uno sconto per finalizzare l’acquisto. In caso la trattativa andasse in porto, Pinto potrebbe contare su un piccolo gruzzoletto da poter spendere sul mercato.