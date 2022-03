Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: 15 milioni

Calciomercato Roma, la rivoluzione prevista in casa PSG è destinata ad avere una certa eco anche nei piani di Pinto e colleghi.

La caduta con il Real Madrid dell’ultimo mercoledì rappresenta sicuramente una delle delusioni più importanti del recente passato del club parigino, insieme allo scacco in finale due anni fa contro il Bayern Monaco. Le aspettative, come sempre, erano a inizio stagione a dir poco importanti ma ai grandi investimenti della ricchissima proprietà qatariota non hanno fatto seguito gli attesi frutti del lavoro di Pochettino e adepti.

Lo scorso calciomercato, in una fase economica e storica dilaniata dalla problematica Covid, il PSG si è distinto per una campagna acquisti per certi versi anacronistica, contraddistinta dall’approdo di alcuni tra i più importanti giocatori del continente, prelevati a parametro zero ma non per questo senza esborsi. Basti guardare gli stipendi garantiti a chi, come Messi, Sergio Ramos o Donnarumma, abbia deciso di accettare la causa transalpina, attirato da ricchi contratti e un progetto che da anni fatica però a concretizzarsi.

Tutto questo, come da poco raccontatovi, potrebbe avere una certa ingerenza anche nei piani di Pinto e colleghi, il cui modus operandi estivo potrebbe tener conto di eventuali occasioni giungenti da Parigi.

Calciomercato Roma, occasione Herrera dal PSG: prezzo fissato

Una di queste, vi abbiamo detto essere relativa al futuro di Mauro Icardi. Il numero 9 è da tempo ai margini del club, a causa della copiosissima disponibilità sul fronte offensivo messa a disposizione di Pochettino. L’ex Inter non è mai riuscito a trovare quell’incisività e quella continuità che lo hanno reso per anni tra i centravanti più forti della Serie A e non solo. Se il suo ritorno in Italia intriga anche la stessa Roma, non si sottovaluti nemmeno lo scenario Ander Herrea.

Stando a quanto si legge su Calciomercato.it, anche il nome del centrocampista trentaduenne figura sulla lista dei partenti. Lo spagnolo, seguito già a gennaio, rappresenta l’ennesimo profilo monitorato a Trigoria per ovviare all’ormai vexata quaestio del centrocampista. In attesa di valutazioni da parte di Mourinho, cui il gm giallorosso dovrà necessariamente regalare un colpo in mediana nei prossimi mesi, il PSG ha fissato il prezzo del suo numero 21 sui 15 milioni di euro (ma potrebbe bastarne anche un’offerta di circa 12 milioni).