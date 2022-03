In queste ore si è votato per il presidente della Lega Serie A. Casini è il nuovo numero uno dopo le dimissioni di Dal Pino

La Lega Serie A ha il suo nuovo presidente. Qualche settimana fa avevano scosso l’ambiente le dimissioni dell’allora numero uno Paolo Dal Pino. Per decidere il nuovo presidente del massimo campionato di calcio italiano è stata necessaria una votazione che ha visto coinvolte tutte le squadre che partecipano alla Serie A. A spuntarla è stato Lorenzo Casini, avvocato romano classe 1976, capo di Gabinetto del Ministero della Cultura oltre a essere professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, i voti in favore del nuovo presidente sono stati 11, uno in più rispetto alla media. Tanto è bastato per Casini per insediarsi sul trono della Lega Serie A, che nel fine settimana riprenderà con la ventinovesima giornata. La Roma è impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese. La partita è prevista per le 18 e i giallorossi arrivano nel miglior stato di forma della stagione. Ieri, poi, Abraham e compagni hanno giocato contro il Vitesse in Conference League vincendo 1-0, con Mourinho che in conferenza stampa è sbottato su Nicolò Zaniolo.

Casini presidente Lega Serie A | Ecco cosa ha votato la Roma

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza sono nove le squadre che non hanno votato Lorenzo Casini come presidente della Lega Serie A. Di tutte queste schede, però, ben otto erano bianche e solo una esprimeva come preferenza il presidente uscente Paolo Dal Pino. La Roma è stata tra quelle società che non hanno votato per Casini, ma non si sa se la sua scheda fosse bianca o fosse quella per il presidente dimissionario.