Comunicato ufficiale, frattura in allenamento e lungo stop in vista. Tra le tante gare che salterà, anche il big match contro la Roma.

Brutte notizie per Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma attualmente sulla panchina del Napoli. Al termine dell’ultima sessione di allenamento c’è stato da riportare un brutto infortunio, con la diagnosi ufficiale comunicata da poco. Confermata la frattura vertebrale, previsto un lungo stop per lui. Salterà anche la sfida contro la Roma.

Ennesimo infortunio importante in Serie A, mentre la stagione si avvia allo sprint finale. Cattive notizie in casa Napoli per Luciano Spalletti. Il tecnico, ex Roma, attualmente è in lotta al vertice della classifica. Partenopei terzi alle spalle della coppia Milan ed Inter, in una lotta al vertice che si fa sempre più appassionante. Giallorossi spettatori da lontano, attualmente la Roma gravita al quinto posto in classifica, esattamente dieci punti separano la squadra di Josè Mourinho da quella dell’allenatore toscano. Giallorossi che faranno visita allo stadio Maradona tra poco più di un mese, mentre arriva una nuova tegola per la compagine campana.

Ufficiale, frattura e lungo stop | Salta anche la Roma

Napoli che deve fare i conti con un brutto infortunio occorso ad Alex Meret. L’estremo difensore dei campani si è fermato dopo la partitella d’allenamento a Castelvolturno. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto, come comunicato ufficialmente dal sito del Napoli, hanno evidenziato una frattura della seconda vertebra lombare. Il portiere, anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, dovrà stare a riposo almeno per 6 settimane, in attesa di una diagnosi ufficiale sui tempi di recupero. Con Napoli-Roma in programma il 16 aprile la sua assenza appare scontata. Vero è che il portiere titolare finora è sempre stato il colombiano Ospina, ma se dovesse avere anche lui qualche acciacco o squalifica il ruolo resterebbe gravemente scoperto per Luciano Spalletti.

Il comunicato del club campano: “Alex Meret, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Il calciatore da domani inizierà il percorso riabilitativo.”