Calciomercato Roma, Mourinho esulta | La mossa che libera l’obiettivo

L’allenatore Roma guarda attentamente ai movimenti del calciomercato che liberano il nome presente sulla lista degli obiettivi

Domani alle 18 la Roma scenderà in campo contro l’Udinese. La gara, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, è molto importante per i giallorossi che hanno l’occasione di fare punti. Rimanere in corsa per la Champions League è l’obiettivo principale per Mourinho che, giovedì, ha vinto in Conference League. Contro il Vitesse è stata una partita difficile che Abraham e compagni sono riusciti a portare a casa con molta fatica. Provvidenziale la rete di Oliveira che ha sbloccato il risultato.

A fine partita il tecnico portoghese ha lodato la squadra e, con molta eleganza, non ha parlato delle singole prestazioni. È stato abbastanza evidente, però, come il centrocampo fosse in difficoltà contro gli olandesi. Per questo motivo, Tiago Pointo dovrà muoversi in questi giorni per migliorare proprio la linea mediana. José chiede da tempo un rinforzo per quel reparto. E in cima alla lista, infatti, c’è un regista. Lo Special One vuole qualcuno che sappia gestire i tempi di gioco e sappia smistare i palloni in mezzo al campo. Per questo ruolo, Pinto aveva messo gli occhi su Boubacar Kamara, ma il Milan sembra essere in vantaggio su tutti.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa vuole Wijnaldum

Un altro nome per il centrocampo è quello di Douglas Luiz. Il centrocampista dell’Aston Villa piace molto a Mourinho e potrebbe essere protagonista di un intreccio di mercato. Come riporta Teamtalk.com, Steven Gerrard vuole prendere in estate Georginio Wijnaldum. L’arrivo dell’olandese a Birmingham permetterebbe alla rosa dell’ex capitano del Liverpool di migliorare molto, ma permetterebbe anche di liberare Douglas Luiz. Con un altro centrocampista in rosa, infatti, la concorrenza nel reparto aumenta e per questo l’Aston Villa potrebbe cedere alle pressioni della Roma e lasciar partite Luiz.