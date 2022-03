Calciomercato Roma, torna in Premier League | La condizione per il si

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti circa una trattativa di cui si parla da qualche settimana e che, inaspettatamente, ha toccato il mondo giallorosso.

All’ombra del Colosseo sono previsti importanti cambiamenti nei prossimi mesi. Una volta aver concluso la stagione, maturata la consapevolezza di quelli che saranno gli introiti economici da investire in base ai piazzamenti finali, come più volte sottolineato, Pinto sarà chiamato ad un importante lavoro volto a plasmare la rosa.

Questa ha vissuto fin qui diverse difficoltà palesando, a parte l’assenza di un centrocampista con caratteristiche ricercate da Mourinho, una profondità non assolutamente paragonabile a quella di diverse squadre del nostro campionato. Con grande probabilità, dunque, si cercherà di intervenire in quei reparti deficitari mettendo al contempo a disposizione del mister nuove pedine da sfruttare a partita in corso o destinate a rivelarsi utili nel corso della stagione.

Molto dipenderà, infine, anche dalle prossime cessioni e, in generale, da quella che sarà la gestione di Pinto e colleghi di diverse situazioni contrattuali pronte a suscitare interesse e rumors la prossima estate. Nei mesi passati si è parlato soprattutto del caso Zaniolo e dell’inflessione di Veretout che potrebbe portare il francese a lasciare la Capitale dopo quest’anno. Occhio però a non sottovalutare anche le non poco vessate questioni in zona offensiva dove, complici anche le problematiche di El-Shaarawy, la Roma non ha potuto contare su un elemento brevilineo in grado di superare l’uomo e creare superiorità numerica.

Calciomercato Roma, lo scenario inglese che complica la pista Deulofeu

In quest’ottica, trovano giustificazione le voci nate nelle ultime settimane e legate all’interesse a sorpresa per Gerard Deulofeu. L’ex Milan ha fin qui dimostrato di aver superato diversi problemi fisici che gli avevano impedito di esprimersi con continuità in passato. Importanti aggiornamenti sul suo conto erano arrivati nella giornata di ieri ma occhio a sottovalutare quanto riferito da El Mundo Deportivo.

A detta della fonte iberica, infatti, il ventisettenne è finito nel mirino del West-Ham, che avrebbe in lui individuato il giusto rincalzo, memore anche del felice percorso passato inglese dello spagnolo. Tutto dipende dal futuro dell’esterno degli Hammers, Jarrod Bowen. In caso di una sortita della wings inglese, il West Ham avrebbe individuato proprio nell’attuale 10 bianconero il rincalzo ideale.