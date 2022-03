La Roma è attesa dalla delicata trasferta di Udine, nel frattempo arriva un nuovo scenario di calciomercato. Il prezzo ora è dimezzato.

Nuovo scenario in vista del calciomercato estivo che coinvolge anche la Roma. I giallorossi sono reduci dalla vittoria esterna in Conference League sul campo del Vitesse. Ennesima imposizione di misura per la truppa di Josè Mourinho, ora attesa da una settimana fondamentale tra ritorno degli ottavi di Conference e lotta al quarto posto in Serie A.

Giallorossi che dall’Olanda non sono tornati a Trigoria, Mourinho ha preferito preparare la trasferta di Udine direttamente in suolo olandese. Domani pomeriggio si tornerà nuovamente in campo, alle ore 18 alla Dacia Arena. Saranno sette giorni fondamentali per misurare le ambizioni della squadra giallorossa, tornata in corsa per il quarto posto dopo la vittoria interna contro l’Atalanta. Rincorsa alla zona Champions che appare ad ora in salita, con la Juventus avanti di sei lunghezze, ma non sembra più un’impresa impossibile come settimane fa. Per crederci fino in fondo la Roma però non può più permettersi passi falsi, la vittoria in terra friulana è l’unico risultato auspicabile in tal senso.

Calciomercato Roma, prezzo dimezzato | Occasione da 20 milioni

Settimana cruciale per i giallorossi, dicevamo, ma è un periodo importante anche per la prossima sessione di calciomercato. In tal senso tanti scenari continuano a cambiare repentinamente, comprese le valutazioni dei cartellini dei giocatori. In tal senso ad inizio mese avevamo parlato di una richiesta in casa Barcellona che aveva gelato le tante squadre interessate all’attaccante olandese Memphis Depay. Se ai primi di marzo si parlava di una richiesta di 40 milioni in casa Barcellona, ora le carte in tavola sembrano aver cambiato valore. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Elgoldigital, il futuro dell’olandese potrebbe continuare in Spagna. Al momento parte indietro nelle gerarchie offensive di Xavi e questo aspetto incide anche nella sua valutazione in sede di mercato. Secondo il sito spagnolo ora in pole position ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone, pronto a presentare un’offerta da 20 milioni di euro al club catalano. Sull’olandese si è registrato finora l’interessse di tanti club, comprese le big della Serie A, Diego Simeone riuscirà a beffare tutti ?