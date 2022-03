Calciomercato Roma, effetto domino | C’è il colpo a zero

Calciomercato Roma, effetto domino in attacco: torna in pista il possibile colpo a zero per Pinto. Le mosse dall’Inghilterra

La situazione stuzzica perché parliamo di un possibile colpo assai importante in attacco. E soprattutto a parametro zero. Le mosse che potrebbero arrivare dall’Inghilterra aprono le strade a Tiago Pinto, che negli scorsi mesi ci ha pensato al francese. Una pista che era spuntata in maniera prepotente, che poi si è un poco raffreddata, ma che adesso potrebbe nuovamente tornare alla ribalta.

Allora, l’Arsenal per rinnovare la prima linea per la prossima stagione avrebbe messo nel mirino l’attaccante Jovic del Real Madrid, altro vecchio pallino del general manager della Roma. La concorrenza però è alta. E allora questo interesse dei Gunners lascia presagire a una partenza importante, quella di Lacazette, 30 anni, che ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno e che per il momento non ha rinnovato. E più passa il tempo ovviamente e più la situazione si fa delicata in questo senso.

Calciomercato Roma, Lacazette piace

Un profilo che piace quello dell’attaccante francese. Una punta con esperienza, non troppo avanti con l’età, che potrebbe anche fare al caso di José Mourinho. Ovviamente parliamo di un affare interessante soprattutto perché l’ex Lione si potrebbe liberare senza sganciare un euro per il cartellino, e questo ovviamente cambia tutte le possibili valutazioni da fare. In questo momento è assai importante riuscire a centrare obiettivi che non per forza devono avere un esborso economico.

Le casse giallorosse non sono così piene da potersi permettere voli pindarici, senza dubbio, ed è per questo che tutti i profili a zero per il prossimo anno vengono valutati con una certa attenzione dalla società. Pinto sa il fatto suo in tutto questo – dopo il colpo Svilar anche – e allora il nome di Lacazette potrebbe accendersi nuovamente sotto i riflettori.