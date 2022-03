Voti Udinese-Roma 1-1, Pellegrini evita il peggio | Gravi insufficienze

Udinese-Roma si chiude sull’1-1, giallorossi salvati da capitan Pellegrini in pieno recupero. Troppe le insufficienze alla Dacia Arena.

La Roma evita la sconfitta in pieno recupero, decisivo il calcio di rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è stato glaciale dagli undici metri, evitando il peggio per la truppa di Mourinho.

Gara ostica per i giallorossi, friulani in un buon momento di forma. I padroni di casa cercando di impostare diverse occasioni offensive nel primo quarto di gara, con la Roma attenta in fase di copertura. Prima occasione giallorossa con Tammy Abraham, destro a lato di poco. Friulani avanti al quarto d’ora con Molina, bravo l’esterno a freddare Rui Patricio dal limite. Gara in salita per i giallorossi, le fatiche di coppa si fanno sentire sulle gambe della squadra di Josè Mourinho. Padroni di casa al contrario pimpanti e reattivi, a dieci minuti dall’intervallo ancora nessuna vera occasione dopo lo svantaggio per i giallorossi. Clamorosa traversa trovata dai padroni di casa, con deviazione di Rui Patricio sul palo, Roma molto fortunata nell’occasione. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio.

Alla seconda frazione El Shaarawy in campo per Sergio Oliveira, questa la mossa di Mourinho per tentare la rimonta. Padroni di casa organizzati nella manovra offensiva, gara avara di occasioni per i giallorossi. All’ora di gioco sono i padroni di casa ad andare vicino al vantaggio, con Mou che studia nuovi cambi per recuperare la gara. Fuori Abraham dentro Afena-Gyan, Mou ridisegna l’attacco giallorosso anche con Shomurodov. Il giovane attaccante sfiora da subito il pareggio, quando siamo al 67esimo minuto. Espulso il vice allenatore Foti, troppe proteste contro le perdite di tempo dei padroni di casa. Giallorossi ad un passo dal pareggio ad un quarto d’ora dal termine, fortunata la difesa friulana nella circostanza. Calcio di rigore concesso ai giallorossi dopo fallo di mano al recupero, glaciale Pellegrini che pareggia dagli undici metri.

Voti Udinese-Roma 1-1, Pellegrini evita il peggio | Gravi insufficienze

ROMA: Rui Patricio 6.5, Mancini 5.5 ( 86° C.Perez sv), Smalling 6, Ibanez 5.5, Karsdorp 5 (73° Veretout 6), Sergio Oliveira 5 (46° El Shaarawy 5), Cristante 4,5, Zalewski 5 (65° Shomurodov 6.5), Pellegrini 6.5, Zaniolo 4 , Abraham 5 (65° Afena-Gyan 6) All.Mourinho 6

UDINESE Silvestri 6; Becao 6.5, Pablo Marí 6.5, Perez 6.5 (81° Zeegelar sv); Molina 7, Pereyra 6, Jajalo 6, Makengo 6.5 ( 87° Samardzic sv), Udogie 6; Beto 6, Deulofeu 7 ( 87° Pussetto sv) All. Cioffi 6.5

Marcatori: 15° Molina, 94° Pellegrini