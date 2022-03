Nuovo scenario per quel che riguarda il calciomercato in entrata in casa Roma. Monchi è decisivo, via libera per Tiago Pinto dalla Spagna.

Importante aggiornamento di mercato dalla Liga. Le strade tra la Roma e Monchi potrebbero tornare ad intrecciarsi, stavolta l’ex direttore sportivo potrebbe dare il via libera all’assalto di Tiago Pinto. Ecco cosa potrebbe accadere in casa Siviglia, con un effetto domino immediato che può cambiare tanti scenari.

Nuovo intreccio spagnolo all’orizzonte, ancora una volta protagonista l’ex direttore sportivo della Roma, Ramon Monchi. Il dirigente, dopo la non felicissima parentesi nella capitale, è tornato al Siviglia dopo due stagioni nella società giallorossa. Ora un nuovo scenario potrebbe veder intrecciare nuovamente le strade tra l’ex direttore sportivo ed i giallorossi. Roma reduce dal risicato pareggio di Udine, ennesimo passo falso per la squadra di Josè Mourinho nella corsa al quarto posto. Giovedì è il momento della gara da dentro o fuori contro il Vitesse, mentre domenica ci sarà il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Calciomercato Roma, Monchi decisivo | Via libera Pinto

Due gare assolutamente da non fallire per la truppa giallorossa, fondamentale risollevare entusiasmo dopo la brutta prestazione della Dacia Arena. In vista del calciomercato estivo invece c’è una nuova pista che porta a guardare in casa Siviglia. Ramon Monchi, vero e proprio idolo della tifoseria andalusa, sta cercando l’affondo per regalare al club biancorosso una vecchia conoscenza dalla Serie A. Parliamo di Lucas Boyè, attaccante argentino ex Torino attualmente in forza all’Elche. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, Elgoldigital.com, il sudamericano ex Toro è in cima alla lista del dirigente del Siviglia. Per acquistarlo però il club deve fare spazio nel reparto offensivo, e qui entra in gioco la Roma. Tra le probabili cessioni c’è anche quella di Youssef En-Nesyri, giocatore del quale la nostra redazione vi aveva parlato diversi giorni fa. Tiago Pinto segue con interesse le vicende in casa Siviglia, quale sarà la prossima mossa di Monchi?