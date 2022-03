Calciomercato Roma, irrompe Monchi | L’ex d.s. pronto allo scippo

Le strade della Roma e dell’ex d.s. giallorosso Monchi sembrano destinate a incrociarsi di nuovo: irrompe il Siviglia.

Ancora un finale movimentato e ancora un punto conquistato allo scadere. La Roma rientra dalla trasferta di Udine con la consapevolezza, e l’ennesima conferma, di essere ormai una squadra capace di lottare fino all’ultimo. Anche quando, come ieri, le cose non vanno nel verso giusto. I giallorossi, sotto per quasi tutta la partita per effetto del gol di Molina al quarto d’ora del primo tempo, hanno probabilmente pagato i molti impegni ravvicinati.

D’altra parte la stagione giallorossa si trova in una fase delicatissima, fatta di partite ravvicinate e fondamentali, e il rischio di trovarsi un po’ a corto di energie, fisiche ma anche psicologiche, è sempre presente. Ciò nonostante, la reazione finale della squadra e la voglia con cui è andata a inseguire il pareggio fino alla fine lasciano comunque un bel segnale in vista dei prossimi impegni, che saranno cruciali: giovedì il ritorno contro il Vitesse, domenica il derby.

Calciomercato Roma, riecco Monchi | Duello per il colpo a zero

Partite importantissime, capaci di indirizzare il prosieguo della stagione giallorossa. Mourinho chiede la massima concentrazione, consapevole del fatto che in questa fase i dettagli siano fondamentali. L’allenatore vuole chiudere l’annata nel migliore dei modi per gettare le basi in vista della prossima stagione. Da questo punto di vista anche il General Manager Tiago Pinto è già al lavoro, nel tentativo di individuare una serie di possibili obiettivi di calciomercato per la prossima sessione.

Tra questi, come vi abbiamo raccontato in passato, c’è anche Jason Denayer, difensore centrale belga del Lione. Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno e per il club transalpino le chance di prolungare l’accordo sono sempre più ridotte. Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato così della situazione: “Abbiamo ancora qualche possibilità di rinnovare. Ma abbiamo anche già pensato a delle alternative se questo non succedesse“. Parole che sembrano confermare un imminente addio di Denayer. Attenzione, però: sul belga non c’è soltanto la Roma, anzi. Secondo le informazioni riportate dal portale francese Le10sport.com, anche il Siviglia dell’ex d.s. giallorosso Monchi avrebbe messo nel mirino il difensore. Il club spagnolo perderà quasi certamente Koundé, inseguito da diversi top club europei, e starebbe pensando seriamente a Denayer per la sua sostituzione.