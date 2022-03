Dazn, occasione per i tifosi della Roma | Abbonamento con lo sconto

Dazn, occasione importante per i tifosi della Roma. Abbonamento con il maxi sconto. C’è la possibilità di vedere il derby e la Conference League

Ieri le polemiche non sono mancate, soprattutto alla fine del primo tempo, quando Dazn per un problema tecnico ha mandato in onda la pubblicità. Si è scusata l’emittente streaming che ha acquisito i diritti per la Serie A, ma i malumori sono rimasti. Forse – o no, non lo sappiamo onestamente – c’è anche questo dietro la nuova promozione lanciata proprio in queste ore. Un’offerta importante. Un’occasione anche per i tifosi della Roma che vogliono vedere la formazione allenata da José Mourinho in questa ultima fase di stagione.

Bene, entriamo nel dettaglio della stessa: Dazn ha deciso per i prossimi tre mesi di regalare un abbonamento a metà prezzo. Uno sconto del 50% (da 29,99 euro al mese a 14,99 euro al mese) per i primi tre mesi con la possibilità alla fine di questo periodo importante sotto l’aspetto del risparmio economico, di chiudere senza restituzione degli sconti stessi. Insomma, ci sarebbe un risparmio di 45euro per vedere la Roma da giovedì nella gara di ritorno contro il Vitesse in Conference, e anche nel derby di domenica contro la Lazio.

Dazn, i dettagli dell’offerta

La promozione è dedicata alla festa del papà. E si potrà attivare solamente tramite il sito ufficiale e non tramite l’applicazione stessa. Come detto lo sconto è bello importante e ne potranno usufruire anche quei clienti che hanno deciso di non rinnovare negli scorsi mesi il proprio abbonamento.

L’iniziativa di Dazn è disponibile già da oggi e si potrà attivare fino al prossimo 21 marzo. Serve ovviamente un metodo di pagamento che non si sganci dall’addebito diretto – spiega il sito – per evitare in questo modo di perdere la promozione. Insomma, vedere la Roma da qui alla fine costa meno.