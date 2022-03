Calciomercato Roma, ha vinto Mourinho | Accordo e firma

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: accordo e firma nelle prossime settimane. Ormai non ci dovrebbero essere più dubbi sulla permanenza

Piovono conferme. Dopo quanto vi abbiamo spiegato nella giornata di ieri, anche oggi il Corriere dello Sport in edicola mette le cose in chiaro sul futuro. Sembrava già l’anno scorso potesse essere al passo d’addio, poi il rinnovo per un’altra stagione. E la cosa dovrebbe ripetersi anche alla fine di questa. Indispensabile per Mourinho. Che ha capito che non può realmente fare a meno di lui. E anche nelle ultime esternazioni il tecnico portoghese lo ha detto chiaramente, senza giri di parole, e senza fronzoli.

C’è la volontà comune di trovare un accordo. E allora tra la Roma e Mikhitaryan l’accordo verrà trovato. Un’altra stagione insieme, perché l’armeno ormai è diventato indispensabile nello scacchiere tattico dello Special One che in qualunque zona del campo lo ha impiegato, ha avuto una grande risposta dal centrocampista. Che a suon di prestazioni importanti, fatte di qualità e quantità, si è preso una maglia da titolare. E la sua assenza a Udine s’è sentita.

Calciomercato Roma, accordo al ribasso

Mkhitaryan è alla terza stagione con la maglia della Roma e al momento ha collezionato 105 presenze e 27 gol. Quota 106 la toccherà probabilmente con il Vitesse giovedì in Conference League e poi sarà di nuovo titolare contro la Lazio nel derby di domenica. L’armeno, 33 anni, al momento è quello che ha uno degli ingaggi più pesanti dentro Trigoria. La sensazione, secondo il quotidiano romano, è che si vada verso un accordo al ribasso. La volontà sia della società che del calciatore e di continuare insieme. E allora non ci dovrebbero essere davvero dubbi. Un altro anno nella Capitale al fianco dello Special One, nella seconda stagione del portoghese sulla panchina giallorossa, dentro una squadra che dovrebbe essere rifondata in molti ruoli. Con un perno fondamentale: Mkhitaryan.