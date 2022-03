Calciomercato Roma, tre condizioni per il sì: il piano di Mourinho

Calciomercato Roma, dopo la gioia vissuta lo scorso mese, il suo futuro potrebbe essere lontano da Mourinho. Queste le condizioni per la fumata bianca.

Molti elementi della rosa saranno a fine stagione sottoposti a giudizio, al fine di valutare se possano rivelarsi utili per un futuro che attualmente, tra le tante incertezze, ha la sola sicurezza del mister in panchina. Quest’ultimo, dopo la trasferta di Udine, si era detto deluso ma non sorpreso dall’esito della gara, alludendo alle tante occasioni dissipate dalla rosa in questa stagione, soprattutto in momenti che sembravano pressoché felici.

L’ultimo episodio si è verificato, appunto, domenica scorsa, dopo le tre vittorie di fila per uno a zero ottenute da Abraham, Oliveira e colleghi. Quella speranza del quarto posto, riaccesasi dopo l’imposizione sull’Atalanta, complice anche un andamento costante e positivo della Juventus, pare essersi nuovamente spento. Vividi, invece, gli altri due obiettivi.

Se parlare di Champions League è stato forse da sempre troppo prematuro, trattandosi questo di un anno di rifondazione e analisi, resta l’obiettivo di Mourinho di migliorare il piazzamento della scorsa stagione. In tale ottica, un approdo nella regione immediatamente antistante alle prime quattro posizioni rappresenterebbe comunque un upgrade interno ad un iter di crescita da esaurire in almeno tre anni. A ciò si aggiunga l’importanza del percorso europeo, da onorare a lungo e, proprio come accaduto lo scorso anno, autentico baluardo per edulcorare una stagione non proprio eccelsa.

Calciomercato Roma, il Monza sul Volpato: le condizioni per il si

Indipendentemente dagli esiti finali, i cambiamenti attesi a Trigoria sono numerosi. Questo sia in entrata che in uscita, dove sono previsti diversi movimenti. Vi abbiamo da poco parlato della questione legata al portiere, cui è da aggiungersi quella del reparto offensivo. Stando a quanto si legge su SerieBNews.Com, infatti, il Monza sarebbe interessato a Cristian Volpato, attaccante australiano della scuderia Totti e da poco reduce dall’importante gol sotto la Sud con il Verona.

In caso di ascesa della squadra di Galliani e Berlusconi in A, le avances potrebbero infittirsi. Oltre però alla “clausola” di approdo nella serie maggiore, resta però da capire quali siano le volontà del giocatore e dello stesso Mou, che potrebbe per la prossima stagione decidere di tenere con sé l’ arsenale di giovani che già più volte in questa stagione si è rivelato importante.