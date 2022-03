Calciomercato Roma, garanzia Mourinho | Avviati i contatti

Calciomercato Roma, garanzia Mourinho: sarebbero già stati avviati i contatti per l’esterno. La decisione è stata presa

Sempre tempo di calciomercato. Soprattutto per una squadra come la Roma che deve cercare di piazzare dei colpi importanti per la prossima stagione. E, in ogni reparto, dovrebbe esserci almeno un innesto di spessore. Lo ha chiesto Mou, lo sa Pinto, e i Friedkin hanno dato anche il via libera. Ovviamente molto dipenderà anche dalle partenze che ci saranno.

Pinto comunque si sta già muovendo. E non solo in attacco dove è rispuntato il nome di Lacazette anche per via di una possibile cessione di Shomurodov, ma anche dietro, dove serve qualcuno che possa aiutare Karsdorp a destra. Le alternative al momento non convincono e anche Maitland-Niles potrebbe salutare alla fine della stagione. L’esterno dovrebbe tornare all’Arsenal.

Calciomercato Roma, più Dest che Dalot

Dovrebbe essere l’americano l’obiettivo principale. L’esterno del Barcellona è in uscita soprattutto perché in Catalogna dovrebbe arrivare Mazraoui, altro elemento che la Roma aveva messo nel mirino. Secondo il Corriere dello Sport la garanzia è Mourinho, visto che Dest avrebbe dato il suo assenso a un possibile arrivo nella Capitale soprattutto perché in panchina c’è lo Special One. Ed è per questo motivo che sarebbero già stati avviati i contatti tra le parti. E Dalot? L’ex Milan al momento è lontano.

Sempre secondo il quotidiano romano infatti, per volere di Rangnick, il portoghese dovrebbe prolungare il suo contratto con il Manchester United che è in scadenza nel 2023. Da quando il tedesco si è seduto sulla panchina dei Red Devils inoltre, Dalot ha sempre giocato con continuità e anche ieri sera nella gara contro l’Atletico Madrid che ha sancito l’eliminazione dalla Champions del club inglese è sceso in campo. La pista quindi si è raffreddata e anche tanto.