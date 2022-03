Calciomercato Roma, via Shomurodov | Pinto tenta il colpaccio

Calciomercato Roma, rivoluzione davanti alla fine della stagione. Possibile un addio di Shomurodov: Pinto tenta il colpaccio

La rivoluzione davanti. Perché José Mourinho – visto che al momento segna solamente Abraham tra gli attaccanti – ha bisogno di qualcuno in grade di trovare la porta con regolarità. Cosa che fino al momento non è riuscita a nessuno se non al centravanti inglese che ha tirato la carretta per tutta la stagione. Servono innesti di spessore per alzare il livello. E Pinto, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino un colpaccio.

Partiamo da chi, però, potrebbe fare spazio: Shomurodov non ha convinto. Una stagione al di sotto delle aspettative e davanti ad una buona offerta potrebbe anche partire. Potrebbe essere una cessione a sorpresa, visto che l’uzbeko è arrivato la scorsa estate. Ma poi è il campo che fa prendere le decisioni. E fino al momento l’indicazione è sotto gli occhi di tutti.

Calciomercato Roma, rispunta Lacazette

Ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa di un possibile ritorno di fiamma per l’attaccante francese dell’Arsenal Lacazette: contratto che scade alla fine di giugno di quest’anno, una situazione di rinnovo ancora non chiara, con i Gunners che starebbero cercando Jovic del Real Madrid. Il Corriere spiega che al momento nessun interesse è confermato da Trigoria. Ma senza dubbio il nome piace eccome. Un attaccante con esperienza che potrebbe anche arrivare a parametro zero come detto. Insomma, si cercherà di alzare l’asticella anche lì davanti per regalare a José Mourinho un centravanti dalle indubbie qualità realizzative che sembra aver chiuso il proprio ciclo in Inghilterra.

Vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi. Ma la sensazione è che la Roma ci proverà realmente per il francese. Lacazette, 30 anni, è nei radar giallorossi.