Calciomercato Roma, rinforzo in A con lo scambio | Pinto beffa Milan e Juve

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi ad uno scenario di cui parlatovi in questi giorni e destinato a interessare la prossima campagna acquisti estiva.

I giallorossi, come accaduto già lo scorso anno, cercheranno di rinforzarsi in modo sostenibile e, attualmente, sono consapevoli di avere limitatissime possibilità di poter usufruire del bottino per l’approdo tra le prime quattro. L’arrivo alle spalle del podio, divenuto difficile già a partire dallo scorso dicembre, sembrava poter essere possibile dopo la vittoria con l’Atalanta.

La classifica, in quasi ogni sua regione, è sempre stata molto corta ma il passo falso di Udine, unitamente ad un andamento continuo e vittorioso della Juventus ha complicato non poco la realizzazione di quello che sarebbe stato un piccolo sogno. Certo, siamo a metà marzo e, pur non mancando molto alla conclusione, non sono da escludersi sorprese. Gli stessi tifosi sembrano però aver compreso come difficilmente la Roma riuscirà ad andare oltre l’Europa League.

Già questa sarebbe un upgrade rispetto alla passata stagione ma per ambire all’arrivo nella competizione continentale per eccellenza sarà fondamentale trovare una continuità che fin qui non ha mai contraddistinto il percorso di Pellegrini e colleghi, mai bravi ad inanellare una lunga e felice serie di risultati.

Entrando nel vero e proprio calciomercato, è innegabile come la situazione su descritta possa avere un’ingerenza a dir poco importante in quelle che saranno le mosse di Pinto e colleghi nei prossimi mesi. Il margine di manovra, in società come quella giallorossa, è sempre stato limitato e gli introiti della Champions hanno rappresentato in passato e rappresenterebbero in futuro una più che concreta possibilità di operare con maggiore tranquillità.

Calciomercato Roma, due nomi per arrivare a Tameze: il piano di Pinto

Senza dimenticare della Conference League, modesta ma non per questo poco fruttifera a livello economico, ci limitiamo a sottolineare come solo a partire dalla prossima estate sarà possibile comprendere quali possano essere i concreti piani in quel di Trigoria. Per il momento, ci limitiamo a presentarvi un importante aggiornamento relativo ad Adrien Tameze. Del centrocampista dell’Hellas Verona, seguito anche da Milan, Juventus e non solo, vi abbiamo parlato in questi giorni.

L’interesse pare esserci all’ombra del Colosseo, dove si sta cercando di capire i margini per poter strappare il si della società gialloblu e del classe ’94, il cui contratto scadrà tra due anni. Stando a quanto riferito da Calciomercatoweb.it, la Roma starebbe in questa fase cercando di capire se sia possibile inserire una qualche contropartita nell’affare. I nomi più caldi sono quelli di Felix Afena-Gyan e Darboe che, dopo aver raggiunto buoni livelli con Fonseca, ha sotto la gestione Mou dimostrato di non essere ancora pronto per giocare con continuità.