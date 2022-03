Calciomercato Roma, parla l’agente | Torna da Mourinho

L’entourage ha chiarito la situazione del giocatore, che potrebbe tornare alla corte dell’allenatore della Roma nel prossimo calciomercato

José Mourinho sta pensando solo alla sfida con il Vitesse. Domani alle 21 la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico per la partita di ritorno degli ottavi di Conference League. 90 minuti importanti per la stagione dei giallorossi che non vogliono perdere l’occasione di avanzare nella competizione. Il trofeo europeo rappresenta uno degli obiettivi di Mourinho che, come ha confermato in conferenza stampa, è concentrato sulla partita.

Nell’ufficio dell’allenatore, però, è inevitabile parlare di calciomercato visto l’avvicinarsi di giugno. Mancano circa tre mesi alla fine della stagione e all’inizio della rivoluzione che i Friedkin hanno in programma per la Roma. Dan e Ryan, infatti vogliono entrare nel vivo del progetto triennale che vede Mourinho protagonista e per farlo vogliono cambiare le cose a partire dalla prossima estate. Per questo motivo, Tiago Pinto si sta muovendo per individuare i migliori profili da regalare al tecnico portoghese. Dall’altra parte, però, il general manager dell’area sportiva sta studiando anche i giocatori ancora legati alla Roma per capire chi può restare a Trigoria e chi, invece, deve lasciare la Capitale.

Calciomercato Roma, parla l’agente di Villar: “Tornerà nella Capitale”

Uno dei giocatori che ha dovuto lasciare Roma in anticipo è stato Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo ora in prestito al Getafe. La mancanza di utilizzo dell’ex Elche è stato il motivo della sua cessione a titolo temporaneo in Liga. Con il club spagnolo, Villar ha potuto mettere minuti nelle gambe e tornare a giocare con continuità. Proprio l’agente del giocatore Alejandro Camaño, ha parlato a Serieanews.com, dove ha commentato la situazione del centrocampista. L’agente di Villar ha sottolineato come le sue qualità si stiano facendo notare in Spagna e di come sia stata apprezzata la sincerità di Mourinho, che ha preferito far giocare il giocatore altrove. In questi ultimi giorni, poi, si è parlato di un interessamento dell’Inter che Camaño ha smentito. Né lui, né Villar hanno parlato con i nerazzurri e visto il contratto che lo lega alla Roma, il prossimo anno Gonzalo tornerà nella Capitale.