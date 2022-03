Calciomercato, annuncio UFFICIALE: Rinnova fino al 2026

Calciomercato, è notizia di pochi minuti fa quella del suo rinnovo. A seguire tutti i dettagli.

In casa giallorossa sono previste importanti novità nei prossimi mesi, quando Pinto sarà atteso dal labor limae finalizzato a plasmare una rosa che ha fin qui dimostrato di poter fare bene ma al contempo di avere defezioni cui ovviare se davvero, negli anni a venire, si voglia lottare per qualcosa di importante.

Sin dalla parentesi autunnale, vi abbiamo raccontato dei diversi interessi nati in casa giallorossa per giocatori del nostro campionato o provenienti dall’estero che, secondo Pinto e Mou, avrebbero potuto rinforzare lo scacchiere. Il mese di gennaio si è concluso con gli approdi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, entrambi distintisi per un buon approccio cui ha però fatto seguito, soprattutto per l’inglese, un periodo non proprio brillantissimo.

Ciò che è certo, in un mare di incognite, è il fatto che la Roma cercherà nella prossima estate di accontentare quello che è stato uno dei primi grandi aneliti dello Special One, l’approdo di un mediano. In questi minuti, vi abbiamo raccontato del nuovo nome emerso in Bundesliga ma non è da sottovalutarsi l’aggiornamento da poco arrivato da Reggio-Emilia.

Calciomercato, Frattesi rinnova fino al 2026: annuncio UFFICIALE del Sassuolo

Tramite comunicato ufficiale, il Sassuolo ha infatti annunciato di aver rinnovato il contratto a Davide Frattesi che, dopo aver lasciato la Roma ed essersi fatto le ossa nel Monza, ha dimostrato sotto l’egida di Dionisi di essere un elemento più che all’altezza della Serie A, palesando grandi margini di crescita. Oltre all’interesse degli stessi giallorossi, si è segnalato in questi mesi anche l’approccio di Juventus e Inter, senza dimenticare quello di Napoli e Milan.

Il classe ’99 è insomma ricercato dall’elite del nostro campionato e non è da escludersi un suo futuro lontano dai neroverdi. Il contratto appena firmato, infatti, acuisce il potere contrattuale del Sassuolo che, al fronte di una giusta offerta, sa di poter monetizzare non poco per l’ennesimo talento plasmato. In attesa di novità nei mesi a venire, riportiamo di seguito la nota ufficiale.

“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026“.