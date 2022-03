Calciomercato Roma, irrompe Klopp | Offerta da capogiro

In casa Roma proseguono le valutazioni in vista del prossimo calciomercato. Intanto si segnala un inserimento del Liverpool.

La Roma torna in campo questa sera per sfidare il Vitesse nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Un appuntamento che arriva nella fase più fitta di impegni della stagione giallorossa. La squadra di José Mourinho arriva infatti da una serie di partite consecutive, tutte dal peso specifico enorme. D’altra parte la stagione sta entrando nella sua fase finale e i punti in palio in Campionato diventano decisivi. In Conference, poi, la fase ad eliminazione diretta rende ogni match indispensabile.

Insomma, margini d’errore sostanzialmente non ce ne sono. E se questa sera sarà fondamentale rimanere concentrati per raggiungere l’obiettivo dei quarti, da domani l’attenzione andrà a puntarsi sul derby. Domenica prossima la sfida contro la Lazio vale, oltre a 3 punti pesantissimi, anche un segnale potente da inviare ai biancocelesti e a tutte le concorrenti in corsa per un posto in Europa.

Calciomercato Roma, c’è il Liverpool | Offerta da capogiro

Intanto, parallelamente al lavoro sul campo, continua l’attività dietro alla scrivania del General Manager Tiago Pinto, impegnato a gettare le basi della Roma che verrà. E se, inevitabilmente, i risultati di questo finale di stagione condizioneranno in parte le decisioni del club, è altrettanto certo che l’ambizione sia chiara: costruire una squadra più forte e competitiva ad alti livelli. Per questo Pinto sonda il mercato alla ricerca di obiettivi importanti.

Tra questi, come vi abbiamo raccontato ieri, c’è anche l’ipotesi che porta ad Alexander Isak, forte e giovane attaccante della Real Sociedad. Il ragazzo piace parecchio in giro per l’Europa, ma la lista di club interessati a prenderlo in estate sembra allungarsi sempre di più. Secondo fichajes.net, l’ultima novità riguarderebbe il Liverpool. I Reds, secondo il portale spagnolo, avrebbero fatto pervenire al club basco un’offerta da 70 milioni di euro per avere Isak. Una proposta importante, che tenta la Real Sociedad. I baschi, però, potrebbero decidere di attendere ancora gli sviluppi del mercato prima di prendere una decisione definitiva.