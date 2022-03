Calciomercato Roma, sfida alle big europee | Lo ha chiesto Mourinho

José Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza della Roma uno sforzo in sede di calciomercato per portare in giallorosso un obiettivo importante.

La rivoluzione giallorossa è già cominciata. Il progetto che Dan e Ryan Friedkin hanno allestito per la Roma, fondato sull’arrivo l’estate scorsa di José Mourinho, è soltanto agli inizi. Ma la proprietà del club ha le idee chiare sulle prossime mosse da fare per continuare ad avvicinarsi all’obiettivo finale: riportare la Roma a competere, stabilmente, ai più alti livelli del calcio italiano ed internazionale. Un progetto avviato qualche mese fa e che conoscerà un altro snodo fondamentale durante la prossima sessione di calciomercato.

E’ evidente, infatti, che accanto al lavoro che Mourinho ed il suo staff svolgono quotidianamente sul campo, sia necessario un apporto importante da parte della dirigenza. Selezionare obiettivi di calciomercato importanti per rinforzare la rosa è uno dei passaggi indispensabili per il percorso di crescita giallorosso. E se l’aspetto legato alle trattative è completamente gestito dal General Manager Tiago Pinto, è evidente come le indicazioni dell’allenatore abbiano un peso importante nelle mosse della dirigenza.

Calciomercato Roma, richiesta di Mou | Concorrenza internazionale

Anche per questo c’è da aspettarsi una Roma ancora una volta molto attiva durante il prossimo calciomercato. E anche se all’apertura della sessione estiva manca ancora molto, e tutti gli obiettivi stagionali sono ancora alla portata, i ragionamenti in vista dell’estate sono già cominciati da tempo. Come vi abbiamo raccontato, tutti i reparti potrebbero essere interessati da qualche ritocco importante. Anche l’attacco, dove Mourinho sogna di avere un rinforzo di spessore internazionale.

E mentre circolano i nomi di Lacazette, in uscita dall’Arsenal, e quello di Divock Origi, che potrebbe lasciare il Liverpool, non si escludono altre piste importanti. Tra queste, quella che potrebbe portare in giallorosso Alexander Isak. L’attaccante svedese della Real Sociedad sta vivendo in Liga una stagione di altissimo livello. E, ad appena 22 anni, rappresenta uno dei profili più interessanti del calcio europeo. Per questo José Mourinho gli ha messo gli occhi addosso. E secondo quanto riporta fichajes.net, avrebbe chiesto alla dirigenza giallorossa di fare un tentativo per l’ariete. D’altra parte, spiega il portale spagnolo, la permanenza di Isak alla Real Sociedad appare difficilissima. Sul giocatore è forte l’interesse di diversi importanti club europei: Arsenal e Barcellona in testa. Concorrenti importanti per il sogno (quasi) proibito di Mou.