Convocati Italia, ufficiale | Ecco i giallorossi per i playoff Mondiali

Il ct della Nazionale ha diramato le chiamate per coloro che saranno impegnati nelle semifinali dei playoff per accedere a Qatar 2022

L’Italia si prepara per accedere a Qatar 2022. Le qualificazioni per il Mondiale, che si terrà nel ricco stato degli Emirati Arabi, sono agli sgoccioli. In programma ci sono gli ultimi impegni che vedono l’Italia del ct Roberto Mancini impegnata contro la Macedonia. La nazionale dei Balcani, infatti, dovrà affrontare gli Azzurri per cercare di ottenere il pass per la competizione. Visto il progetto iniziato con la vittoria degli Europei la scorsa estate, Mancini non ha alcuna intenzione di lasciare il passo agli avversari

Per questo motivo, il commissario tecnico nei mesi scorsi ha organizzato uno stage a Coverciano con l’intenzione di valutare alcuni giocatori. Le prestazioni in campionato, poi, hanno fatto inevitabilmente il resto, convincendo il tecnico della Nazionale su chi portare. Dopo la delusione in Nations League, che era tra gli obiettivi di Mancini, ora la testa è a questi playoff, dove c’è anche il Portogallo. Cristiano Ronaldo, infatti, non è riuscito a qualificarsi in tempo e ora dovrà affrontare lo stesso destino dell’Italia.

Convocati Italia, i romanisti portati da Mancini

In vista dell’impegno del 24 maggio, Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati dell’Italia. La squadra scenderà in campo a Palermo alle 20.45 per scoprire il suo destino e sapere se dovrà affrontare il Portogallo o la Turchia. In totale sono 33 i giocatori che il ct ha deciso di portare con sé, tra cui ci sono anche alcuni romanisti. Sono quattro i giallorossi convocati con l’Italia e che dovrebbero scendere in campo per conquistare la qualificazione ai play off. Ecco i convocati di Mancini:

Portieri: Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa), Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain);

Difensori: Gianluca Mancini (Roma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio);

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Barella (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Jorginho (Chelsea), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Zaniolo (Roma), Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio).