Calciomercato Roma, scambio tra Barcellona e Juve: Pinto tagliato fuori

Calciomercato Roma, giunge un importante aggiornamento relativo ad una trattativa che rischia di beffare Pinto e Mourinho. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, siamo ormai prossimi all’entrata in uno degli spezzoni più importanti della stagione, destinato a rappresentare un vero e proprio spartiacque e a sentenziare su quello che sarà stato il percorso di Mourinho al suo primo anno nella Capitale. Fin qui la squadra ha peccato di continuità ed è spesso caduta nei momenti decisivi della stagione.

Uno degli esempi più emblematici può essere rappresentato dall’ultimo blocco di partite affrontato dai giallorossi. Dopo la sosta, quella squadra reduce dalla bella vittoria di Empoli, ha pareggiato tre partite di fila, dando segnali di ripresa ed elargendo entusiasmo con le vittorie con Spezia e Atalanta. A queste ultime non ha però fatto seguito la terza imposizione, che non poco sarebbe servita per mantenere accese le speranze di approdo tra le prime quattro, infiammatesi dopo aver battuto gli orobici.

Tra qualche ora ci sarà intanto il Derby che, in una piazza come quella romanista, ha un valore tutt’altro che scontato e un peso più che importante su quelle che saranno le valutazioni di fine stagione, indipendentemente da piazzamenti e risultati sportivi ottenuti nel lungo periodo. Provando ad allargare il nostro margine di veduta, isolandoci da un presente che attualmente ha come tormentone la stracittadina e la questione legata alle condizioni di Lorenzo Pellegrini, vi riportiamo di un aggiornamento che potrebbe avere ingerenza su quelle che saranno le prossime mosse di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, il Barcellona vuole Danilo: lo scambio beffa Pinto

Ci riferiamo a quanto annunciato da Mundo Depurtivo, a detta del quale in estate potrebbe concretizzarsi uno scambio tra Juventus e Barcellona. I blaugrana di Xavi sono infatti fortemente interessati alle prestazioni di Danilo, laterale bianconero che ha fin qui militato con alcune delle più gloriose casacche europee. Prima di approdare in Italia, il brasiliano ha accumulato esperienza al Real prima e al Manchester City poi, dimostrando quindi grandi capacità anche nel nostro campionato.

Per tale motivo il suo nome è attualmente sulla wish list del club di Laporta che aveva provato a fare un tentativo per lui già la scorsa estate. Allegri e la società sono ambedue consapevoli dell’importanza e della centralità dell’eclettico laterale verdeoro, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Per tale motivo, gli spagnoli sembrano poter optare per una trattativa basata su uno scambio che permetta di risparmiare parte delle importanti finanze previste per la conclusione di quest’operazione. Il nome più caldo sul piatto è quello di Sergino Dest, terzino destro del Barcellona apprezzato da Mourinho e Pinto e, per ora, tra i nomi con più costanza accostati ai giallorossi.