Calciomercato, arriva l’annuncio che taglia fuori la Serie A dal suo futuro. Anche la Roma potrebbe arrendersi dopo queste parole.

Niente Serie A nel futuro, almeno questo è quanto traspare dopo l’ultimo annuncio sul fronte calciomercato. Avviso anche per Josè Mourinho, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con un nuovo ribaltone sul fronte delle trattative interne. Ecco le parole del calciatore che possono far riscrivere una nuova storia in sede di calciomercato.

Vigilia di derby in casa Roma, domani pomeriggio la sfida di ritorno contro la Lazio di Maurizio Sarri. Giallorossi reduci da tre uscite sottotono, che hanno fruttato due pareggi ed una vittoria di misura sul campo del Vitesse. La stracittadina è l’occasione perfetta per Josè Mourinho di riaccendere gli entusiasmi nella squadra giallorossa, la posta in palio è altissima nella sfida dell’Olimpico. In attesa della gara, da sempre eletrizzante per i tifosi, continuano a cambiare scenari in vista della prossima sessione di calciomercato. Dall’Inghilterra arriva un vero e proprio avvertimento a mezza Serie A, compresa la squadra allenata da Josè Mourinho, ecco di chi stiamo parlando.

Mourinho avvisato, l’annuncio che ribalta il calciomercato Roma

Riflettori puntati su Diogo Dalot, terzino destro portoghese in forza al Manchester United. Sul laterale, ex Milan, è stato regsitrato l’interesse di mezza Serie A, Roma compresa. Il calciatore lusitano ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero ribaltare nuovamente lo scenario, allontanando con forza un suo ritorno nel campionato italiano. Una pista che sembrava rovente ora potrebbe raffredarsi, ecco le parole rilasciate dal portoghese, direttamente al sito ufficiale del Manchester United, parlando del sogno di un trofeo: “Mi piacerebbe, la prossima stagione, dare ai tifosi quella gioia e quella soddisfazione per festeggiare insieme a noi.” Il portoghese sogna di vincere un trofeo in maglia Red Devils e queste parole potrebbero avvicinarlo al prolungamento contrattuale in casa Man Utd. Ribaltone sul fronte del calciomercato italiano, non c’era solo la Roma sulle sue tracce. Se il futuro di Dalot dovesse continuare in maglia Red Devils i giallorossi dovranno guardare altrove per rafforzare la fascia destra, dove al momento il solo Rick Karsdorp non può bastare nella prossima stagione.