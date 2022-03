Calciomercato Roma, 18 milioni per il ritorno | L’offerta che spiazza Pinto

La Roma si avvicina al derby di domani mentre continua a lavorare su più fronti di mercato. Le ultime novità arrivano dalla Spagna.

Il cantiere della Roma è ancora aperto. Le grandi manovre iniziate la scorsa estate con l’arrivo di José Mourinho sono ancora in corso e dalla prossima sessione di calciomercato c’è da attendersi parecchie novità. Certo, la stagione sta entrando ora nella sua fase più calda e decisiva, e la Roma è ancora in lotta su due fronti importanti. Ciò significa che il finale di questa annata potrà chiaramente avere dei riflessi sulle scelte che allenatore e dirigenza faranno in vista del calciomercato estivo.

Arrivare in fondo all’avventura di Conference League e migliorare il piazzamento in Campionato ottenuto lo scorso anno rappresenterebbero due step di crescita importanti, in un percorso triennale che è appena agli inizi. Molte delle valutazioni, dunque, verranno fatte più avanti. Ma l’idea di intervenire sul mercato per regalare a Mourinho una rosa più competitiva e più vicina alle sue esigenze è ben chiara al General Manager Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: 18 milioni per il ritorno

E così mentre la squadra lavora sul campo per preparare l’importantissimo derby di domani, la dirigenza è al lavoro per individuare i profili da inserire nella lista degli obiettivi estivi. Le indicazioni di Mourinho saranno decisive in questo senso, ma una traccia generale delle volontà del tecnico già esiste: lo Special One vuole calciatori di grande personalità e, possibilmente, esperti a livello internazionale.

Identikit al quale risponde alla perfezione Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, qualità da vendere e qualche guaio fisico che ne sta condizionando la stagione, è da tempo nel mirino di Pinto. La sua permanenza al Real Madrid appare tutt’altro che scontata e in casa Roma l’idea di portarlo a Trigoria rimane tra quelle ritenute più interessanti. La situazione, però, è molto fluida: nei giorni scorsi vi abbiamo riferito dell’interessamento dell’Inter. Ma i nerazzurri non sono i soli a voler contendere Ceballos alla Roma. Il Betis Siviglia, club nel quale Ceballos ha già giocato e cui è molto legato, sogna da mesi un suo ritorno. Secondo quanto riporta Larazon.es, il club andaluso avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a presentare al Real un’offerta tra i 15 e i 18 milioni per riportare a casa Ceballos. Una cifra importante, se si considera che il giocatore andrà in scadenza nel giugno 2023. Ma a Siviglia non hanno dubbi: Dani è l’obiettivo numero uno.